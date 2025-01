Cuántos dólares quiere tener Milei en el BCRA para eliminar el cepo cambiario

El presidente Javier Milei estaría dispuesto a liberar el cepo cambiario con reservas netas en cero o levemente positivas. A priori, parece una decisión osada, pero los analistas afirman que para enfrentar la eventual demanda de dólares lo más importante es la liquidez o cantidad de divisas de libre disponibilidad en el Banco Central.

Milei aseguró hace unos días que si consigue más de u$s 10.000 millones de financiamiento del Fondo Monetario Internacional o de inversores del sector privado se soluciona la debilidad en el stock de dólares del Banco Central y entonces podría levantar las restricciones cambiarias.

En tanto, en el mercado estiman que en las arcas del Central hay cerca de u$s 15.000 millones líquidos, entre efectivo y activos que se pueden desarmar rápidamente, por lo que se puede inferir que Milei estaría apuntando a contar con unos u$s 25.000 millones a disposición para sentirse en condiciones de eliminar el cepo.

Las reservas netas hoy se encuentran en torno a u$s 10.000 millones negativos y el eventual ingreso de más de u$s 10.000 millones que prevé el Presidente, ya sea a través del FMI, sector privado o ambas fuentes, dejaría la cuenta apenas arriba de cero. Pero, de acuerdo con los analistas, lo relevante al salir del cepo es la cantidad de divisas disponibles.

Estimación de Quantum Finanzas.

De hecho, resaltan que Mauricio Macri asumió la Presidencia en 2015 también con reservas netas negativas y la liberación del cepo fue posible gracias a la toma de un crédito que le permitió tener divisas a la mano para enfrentar eventuales presiones cambiarias, que no se dieron, durante el arranque de la gestión.

Recordando la experiencia de 2015-2016, sostienen que al salir del cepo lo más importante es liquidez de divisas disponibles, no necesariamente las reservas netas. No sería un problema, afirman, tenerlas en cero o incluso negativas, ya que lo fundamental es la liquidez con la que se cuente para poder defender el tipo de cambio.

Quantum Finanzas señala que los pasivos de mayor peso en las reservas brutas son el swap con China y los depósitos bancarios, los cuales no se reducirían significativamente de acá a un año, en el marco de los avances del Gobierno en la macro. Por lo tanto, considera que la liquidez del BCRA refleja la fortaleza real de la entidad en el corto plazo.

La consultora calcula en poco más de u$s 15.000 millones la liquidez en moneda extranjera del BCRA, definiéndola como la diferencia entre las reservas internacionales brutas menos la porción del oro que no es líquida y el saldo no utilizado del swap chino. El monto, resalta, aumentó casi u$s 9500 millones desde la asunción de Milei.

La firma que dirige el economista Daniel Marx sostiene que mientras la medida de las reservas netas permite evaluar la solvencia del BCRA en moneda extranjera, los niveles de liquidez en divisas también deberían ser considerados para evaluar las acciones que la autoridad monetaria podría tomar.

PPI estima que hasta hace unos días, previo al pago a los bonistas, la liquidez del Central superaba los u$s 16.000 millones, la más alta en dos años, compuesta por efectivo y bonos del Tesoro estadounidense. Tras el pago, habría caído a la zona de u$s 13.000 millones, aunque a este ritmo de compras en el mercado oficial no tardaría en recuperarse.

Si bien en el mercado no descartan que el Gobierno recurra al sector privado para financiarse, como hizo recientemente el Central a través del crédito "repo" con cinco bancos internacionales, la expectativa se encuentra principalmente en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que incluya la llegada de dólares frescos.