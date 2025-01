Vuelcan hoy una montaña de dólares al mercado y los bonistas se preparan para reinvertir

Hoy se cobra. Los tenedores de la deuda soberana en dólares esperan en sus cuentas la renta de amortización e intereses de los títulos Bonar y Global, lo que ayer generó caídas nominales en las cotizaciones de los títulos por los cortes de cupones y cierta confusión en parte de los inversores, que ahora deberán buscarle un destino a esos dólares.

Lo cierto es que, limpiando el efecto del corte de cupón, los bonos en dólares operaron ofrecidos en la antesala al pago, pero sin bajas significativas. Por ejemplo, entre los más representativos y que pagan capital, el GD30 contra dólares cedió apenas 0,5% respecto al cierre previo, mientras el que el AL30 finalizó la jornada casi sin variación.

Por el feriado en Estados Unidos en homenaje al ex presidente Jimmy Carter, el mercado de renta fija operará este jueves hasta las 14 horas de Nueva York (16:00 en Buenos Aires). Por lo tanto, la fecha del pago no se trasladará a mañana, como se especuló en principio, aunque dependiente de cada caso podría tardar varios días en acreditarse.

Sobre todo, en el caso de los tenedores de títulos emitidos bajo legislación extranjera (Global), que se envían desde afuera a través de dólar CCL, por lo que puede tardar varios días. La transacción será mucho más rápida en los bonos de legislación local (Bonar), ya que en este caso la acreditación se hace a través de dólar MEP.

¿Otro impulso al mercado?



Los casi u$s 4800 millones que el ministro Luis Caputo volcará al mercado financiero a partir de este jueves, producto del pago de vencimiento de deuda, le daría otro impulso a la demandad de activos argentinos, ya que la mayoría de los bonistas optaría por reinvertirlos, según el consenso de los analistas del mercado.

Cabe destacar que el dinero que movilizará el sector privado es un tanto menor. De acuerdo con Aurum Valores, exceptuando el pago de deuda intra sector público nacional, el desembolso que hará el Tesoro a los inversores privados asciende a u$s 3500 millones, compuestos por u$s casi u$s 2300 millones de amortización y u$s 1200 millones de intereses.

Los analistas de Cocos Capital creen que se repetirá la dinámica de reinversión sobre los mismos activos. Al tratarse de un monto abultado en total, estiman, las paridades de estos instrumentos terminarían subiendo después del pago, tal como ocurrió en otros momentos de cancelación de vencimientos.

Más allá de la reinversión esperada, los títulos de deuda soberana en dólares siguen avanzando muy por encima del resto de los emergentes comparables. Incluso, en un contexto de incrementos agresivos en las tasas de interés largas estadounidenses, lo que empuja hacia abajo a la demanda de activos de los mercados emergentes.

"Creemos que este año la parte larga de la curva de vencimientos de bonos seguirá siendo la de mejor performance. Además, tal como marca la historia, en las semanas previas a los pagos de cupones los spreads por legislación tienden a comprimirse. Este comportamiento lleva a buscar posiciones en bonos con ley extranjera", destaca Delphos Investment.

La firma financiera, una de las más importantes de la City, sostiene que dentro de la curva soberana hard dollar ve mayor fortaleza en los bonos Global que vencen en los años 2035 y 2038, ya que exhiben la mejor relación riesgo-retorno, en base a los ejercicios de convergencia a comparables, subas de calificación y retrocesos técnicos.

Pero no todo es renta fija. Los operadores del mercado estiman que una parte del flujo que llegará desde hoy podría inclinarse hacia acciones de empresas, en los casos de perfiles con menos aversión al riesgo, o hacia instrumentos mucho más estables, como los Bopreal o bonos corporativos, en los casos de perfiles moderados o conservadores.