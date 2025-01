Crece el poder de fuego del BCRA para frenar al dólar MEP, el más alto en dos años

El poder de fuego del Banco Central para enfrentar eventuales presiones cambiarias está en el nivel más alto en dos años. El stock de dólares líquidos de la entidad, que venía creciendo, subió otro escalón tras el "repo" de u$s 1000 millones que tomó con bancos internacionales, aunque en los próximos días cederá por el pago a los bonistas.

La liquidez del BCRA es clave para el mercado y muchas veces se le asigna mayor relevancia que a la contabilidad de las reservas netas porque determina la capacidad que tiene para intervenir tanto en el mercado oficial de cambios como en la plaza en la que operan los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

Efecto "repo" en mercados: pagan a bonistas y se viene una nueva licitación

Además, de acuerdo con Outlier, el ministro Luis Caputo apunta a acumular más liquidez aún para facilitar la eventual unificación cambiaria y salida del cepo. Pero lograrlo "requiere un aporte externo estable para cubrir los pagos de deuda y flujo comercial y financiero saludable, sin los factores excepcionales que impulsaron las compras netas de 2024, que difícilmente se repitan este año".

Mayor liquidez de dólares



Los analistas de Portfolio Personal Inversiones estiman que hasta la semana pasada, previo a la concreción del "repo", la liquidez del Central ascendía a u$s 14.716 millones, compuesto por divisas en efectivo y bonos del Tesoro de Estados Unidos, aunque la operatoria crediticia eleva la cifra a u$s 15.716 millones, máximo desde enero de 2023.

El monto mermará a partir del próximo viernes. El pago de vencimiento a los tenedores de títulos de la deuda en dólares impactará en una caída de unos u$s 3300 millones, por lo que la posición de liquidez quedará en torno a u$s 12.400 millones. No obstante, el monto es superior al que tuvo desde abril de 2023 hasta mediados del año pasado.

Outlier afirma que la necesidad del BCRA de contar con mayor liquidez de divisas quedó explícita con el "repo". De hecho, en el anuncio de la operatoria, la autoridad monetaria resaltó que la mejora permitió normalizar el comercio exterior el año pasado y el avance será condición necesaria para levantar por completo las restricciones cambiarias.

Fuerte suma para frenar al dólar MEP



El equipo de research de Facimex estima que desde mediados de julio el BCRA utilizó alrededor de u$s 1000 millones para contener las presiones cambiarias en los mercados paralelos. La cifra representa aproximadamente la mitad de lo que calculó la entidad que iba a utilizar cuando anunció el esquema de esterilización de pesos.

La estimación surge en base a los registros oficiales hasta noviembre, que indicaron que durante todo noviembre no hubo intervención, tal como lo había anticipado en una presentación el vicepresidente del Central, Vladimir Werning, más una estimación basada en los volúmenes operados en los bonos en dólares durante el mes pasado.

En base al repunte de los montos negociados en AL30 y GD30 para MEP y CCL en las ruedas de diciembre en las que se incrementó la presión sobre los dólares financieros, estima que la entidad usó unos u$s 375 millones para contener las subas, que se sumarían a los u$s 661 millones que utilizó entre mediados de julio y noviembre, según los registros oficiales.