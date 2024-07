Cuántos dólares gastó Caputo para frenar al dólar y recortar la brecha cambiaria

Los datos monetarios del Banco Central confirman que el plan del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo de vender dólares en la Bolsa está en marcha desde el anuncio del esquema y los cálculos privados señalan que ya se habrían utilizado entre u$s 100 millones y u$s 120 millones para esterilizar pesos y recortar la brecha cambiaria.

Como resultado, generó una compresión en la brecha entre el tipo de cambio oficial y el CCL, desde el 55% que marcaba previo al anuncio del esquema de intervención al 44% que exhibe este martes. La retracción de la brecha fue menor contra el precio informal de la divisa, que pasó del 63 al 57 por ciento.



BCRA confirmó tasa de interés, la nueva Base del plan, intervención al dólar y la muerte de los pases

Los analistas destacan que la brecha cambiaria logró estabilizarse en torno a estos valores tras varias jornadas de expansión. Si el esquema funciona y no hay ruidos de por medio, proyectan que la diferencia entre el oficial y el precio del CCL podría ceder hasta el 30%, aunque tomaría un tiempo en hacerlo.

Intervención, rueda por rueda



Los cálculos de Pedro Siaba, jefe de investigación de PPI, señalan que, desde el lunes de la semana pasada, tras el anuncio de intervención, el BCRA habría gastado alrededor de u$s 100 millones para contener la presión alcista. En tanto, la estimación del analista Salvador Vitelli asciende a unos u$s 120 millones.

Los registros monetarios y volumen operados en los Bonares y Globales permiten inferir que, hasta ahora, las jornadas de mayor intensidad de intervención fueron las del miércoles y jueves pasado, en medio de mayores presiones cambiarias. A partir del viernes, y sobre todo, esta semana, se observó una merma.

De acuerdo con Siaba, en base a los datos del BCRA, en la primera rueda posterior al anuncio del nuevo esquema fue de apenas u$s 7 millones. En la rueda siguiente, cuando el volumen operado en los bonos AL30 y GD30 en las especies "C" y "D" saltó de u$s 61,2 millones a u$s 93,6 millones, la intervención repuntó a u$s 21,3 millones.



El analista calcula que si se mantiene la intervención del Central como proporción del volumen operado en el promedio de 17,1% en las dos primeras ruedas de la semana pasada, las ventas de reservas habrían sido mayores el miércoles y jueves, cuando el monto negociado se incrementó a u$s 118,5 millones y u$s 122 millones, respectivamente.

Menor presión



"Las intervenciones del Banco Central sobre los dólares financieros cayeron notablemente en las últimas jornadas en comparación con las de la semana pasada. Los volúmenes negociados en los bonos AL30 contra dólar MEP disminuyeron a u$s 30 millones diarios", afirma Tomas Ambrosetti, director de Guardian Capital.

Los analistas de Outlier destacan que esta semana se observan muy pocas señales de intervención. Los volúmenes operados están siendo muy inferiores a los de la semana pasada y no hay una fuerte presión compradora de divisas, por lo que entienden que el Central no estaría necesitado intervenir con grandes montos.

El Central estima que esterilizará $ 2,4 billones, resultantes de la emisión de pesos para comprar reservas en el mercado oficial de cambios, y afirma que tanto el ritmo como los montos serán administrados según la evolución trimestral de liquidez y las consecuencias que el desvío pueda generar sobre la trayectoria del programa monetario.