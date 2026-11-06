Las Obligaciones Negociables (ONs) ganan espacio entre las opciones de renta fija que siguen los especialistas es inversiones, en un mercado donde las emisiones de empresas argentinas ofrecen distintas combinaciones de plazo, rendimiento y riesgo.

Criteria, compañía de servicios financieros y estrategias de inversión, analizó el mercado de ONs y publicó un reporte trimestral que actualmente cubre unas 90 emisiones.

Sobre las ONs vinculadas con Vaca Muerta, Gustavo Araujo, head of Research de la firma, señaló entre los principales emisores a YPF, Vista, TGS, Tecpetrol, Pluspetrol y Pampa Energía. Los primeros tres también cotizan en Bolsa, mientras que Tecpetrol y Pluspetrol recurren al mercado de ONs para financiar sus proyectos. Pampa Energía también tiene sus acciones listadas.

Las cinco ON que encabezan el ranking

En el reporte de obligaciones negociables del tercer trimestre de 2026, Criteria eligió las cinco emisiones con mejor calificación relativa dentro del universo analizado, evitando repetir una misma empresa.

La cartera quedó integrada por Pampa Energía MGCR, TGS TSC3, Vista VSCV, Pluspetrol PLC7 y YPF YMCX.

Para su análisis, los analistas asignan a cada ON un puntaje de 0 a 5, un rating de la empresa, sumado a la calificación crediticia de la emisión y un indicador de liquidez.

Para evaluar a las compañías, los analistas consideran variables como endeudamiento, apalancamiento neto, cobertura de intereses, razón corriente y margen de EBITDA.

Dentro de esa cartera, Pampa Energía MGCR obtuvo un rating de 4,64 sobre 5, el más alto de las cinco emisiones seleccionadas. La ON paga un cupón fijo de 7,75% y vence en noviembre de 2037.

TGS TSC3 recibió un puntaje de 4,36, paga un cupón de 8,50% y vence en julio de 2031. La misma calificación obtuvo Vista VSCV, con un cupón de 8,50% y vencimiento en junio de 2033.

Pluspetrol PLC7 alcanzó un rating de 4,28, con un cupón de 7,55% y vencimiento en septiembre de 2037, mientras que YPF YMCX obtuvo también 4,28 puntos, paga un cupón de 8,75% y vence en septiembre de 2031.

Pampa Energía MGCR 4,64 7,75% 2037 TGS TSC3 4,36 8,50% 2031 Vista VSCV 4,36 8,50% 2033 Pluspetrol PLC7 4,28 7,55% 2037 YPF YMCX 4,28 8,75% 2031

Qué dicen los especialistas sobre estas empresas

El peso de las compañías energéticas está relacionado con el volumen de inversiones que demanda Vaca Muerta. En el tercer trimestre de 2026 se colocaron 87 obligaciones negociables por unos US$ 5.550 millones, y Criteria destacó que el sector energético tuvo un papel central en ese crecimiento.

Sonbre Vaca Muerta, Araujo explicó que el desarrollo de la producción petrolera y gasífera necesita grandes montos de capital, lo que abrió espacio para que las compañías recurran al mercado de deuda. Entre los emisores menciona a YPF, Vista, TGS, Tecpetrol, Pluspetrol y Pampa Energía, mientras que el reporte de Criteria amplía el análisis a unas 90 ON.

La lógica de la selección implica el análisis de la empresa con el riesgo específico de cada emisión y su liquidez, de modo que dos ON del mismo emisor pueden tener características diferentes para el inversor.

Una segunda cartera para cobrar dólares durante el año

Criteria también tiene una estrategia pensada para inversores que buscan distribuir los cobros de intereses a lo largo de los doce meses. La cartera de flujo mensual incluye seis ON: Loma Negra LOC5, Pampa Energía MGCQ, Pan American Energy PN35, Vista VSCR, Tecpetrol TTCE e YPF YM42.

La idea clave es escalonar los pagos de los cupones

Loma Negra paga en enero y julio; Pampa Energía, en febrero y agosto; Pan American Energy, en marzo y septiembre; Vista, en abril y octubre; Tecpetrol, en mayo y noviembre; e YPF, en junio y diciembre.

Según Araujo, la cartera busca generar un flujo recurrente en dólares con una duración moderada. El especialista también marca dos aspectos a tener en cuenta: cinco de las seis emisiones pertenecen al sector de petróleo y gas, por lo que existe una concentración sectorial, y parte del dinero puede volver antes del vencimiento cuando una ON amortiza capital. En ese caso, el inversor debe decidir qué hacer con esos fondos y asumir un riesgo de reinversión.

Qué mirar antes de comparar las ON

El cupón no alcanza para comparar dos obligaciones negociables. La referencia más útil es la TIR, porque contempla el precio al que se compra el título, los intereses y la devolución del capital hasta el vencimiento. Por eso, una ON con un cupón más alto puede ofrecer un rendimiento menor si cotiza a un precio elevado.

También hay que mirar el riesgo de la emisión y la capacidad de pago de la empresa. La calificación, las garantías y las condiciones establecidas en el prospecto ayudan a evaluar el riesgo específico de cada ON, mientras que el nivel de deuda, la generación de caja y los vencimientos permiten analizar la situación financiera de la compañía. El plazo y la moneda de pago completan la lectura de cada emisión.