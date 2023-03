Cuánto perdieron los bancos argentinos con la crisis que sacude a las entidades a nivel global

Las acciones de bancos que cotizan en la plaza local no pudieron escapar a la crisis desatada hace una semana en Estados Unidos con el cierre del Silicon Valley Bank, que además obligó a rescates millonarios como los de ayer del First Republic y el del Credit Suisse.

El valor de los bancos cotizantes en la Bolsa, el Macro, BBVA, Galicia y Supervielle, cayó u$s 547 millones, lo que representó una pérdida de 13% desde el jueves de la semana pasada.

¿Tiempo de comprar? En Nueva York el Dow Jones subió 1,2% mientras que el Nasdaq lo hizo 2,5% con la Reserva Federal otorgando ya u$s 165 mil millones a las entidades financieras ávidas de liquidez.

En la mira del mercado ayer estuvo el First Republic Bank que terminó la jornada con una suba de 10%. Hubo once bancos que confirmaron u$s 30.000 millones en depósitos a First Republic, lo que hizo revertir la tendencia declinante inicial de esta entidad, que, en la previa de la apertura de las operaciones en Nueva York, mostraba un retroceso de 40 por ciento.

La sensación en Wall Street al cierre era que lo peor de la corrida financiera había quedado atrás con la acción combinada de la Reserva Federal y grandes bancos norteamericanos para auxiliar a entidades.

En la Bolsa local, los bancos reflejaron este clima de alivio proveniente desde EE.UU. El Banco Macro trepó 8% mientras que el BBVA, 7%, el Grupo Financiero Galicia, 6,7% y el Supervielle, 6,8%.

A medida que se vaya consolidando la calma en la plaza financiera local, deberían seguir reacomodándose los valores en la plaza local.

Pero como el resto de las empresas argentinas, las dudas sobre la economía argentina se derraman sobre la cotización de los bancos en Argentina.

Además, con el condimento de que se trata de un sector altamente regulado, con el Banco Central poniendo techo a las tasas de préstamos y un piso en las de los plazos fijos a personas humanas, lo que afecta su rentabilidad.

Ayer puntualmente el BCRA dispuso un aumento de la tasa de interés que deben ofrecer entidades a las personas humanas por colocaciones de hasta $ 10 millones de 75% a 78%. En el marco de esa regulación, se llega a que el sector tenga una exposición con el sector público cercana al 60%.

Una decisión clave será la de la Reserva Federal y el nivel de las tasas de interés.

El mercado está muy sensibilizado, con críticas a Jerome Powell, titular del ente monetario, por el alza de la inflación en primer lugar, y luego por el "volantazo", con la fuerte suba de tasas dispuesta para morigerar esa suba.

Esto significa que, si bien el sector financiero puede haber dejado lo peor por detrás, el contexto general de la economía norteamericana se presenta bastante complejo, con incertidumbre sobre precios y actividad económica. La Argentina se potencia con nuevas dudas sobre el tipo de cambio oficial y dudas sobre la capacidad de pago de la deuda en pesos. Demasiado.