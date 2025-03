Cuál es la solución que ve uno de los economistas más escuchados para evitar una devaluación riesgosa

El economista Rodolfo Santángelo analizó las últimas declaraciones del ministro Luis Caputo, quien reconoció que hay precios que están caros en dólares pero volvió a descartar una devaluación.

"Si los autos y la ropa están caro, bajará por competencia o por lo que tenga que ocurrir. La discusión del tipo de cambio es otra cosa", apuntó en alusión al valor de la divisa norteamericana.

Para el especialista sostuvo que la relación peso-dólar "no está tan mal" pero consideró un error la idea de fijar la moneda argentina con "la moneda más fuerte del mundo" y no con otras cotizaciones.

"El que va a Miami no lo encuentra barato, pero el que va a París o a Roma o a Rio de Janeiro sí lo encuentra barato. El euro está débil, el real está débil, la soja está débil. Tener este peso que, contra el dólar no está tan atrasado pero no tiene cohesión, es un problema", planteó.

En una entrevista por Radio Mitre, Santángelo coincidió en que "Argentina no tiene que devaluar" pero recalcó la necesidad de encontrar la manera de resolver en el futuro "el problema de competitividad".

"Eso no se va a resolver ni con baja de precio ni con baja de impuestos. Significa ver cuándo Argentina encuentra la manera que el tipo de cambio suba y no pase nada", añadió.

En ese sentido, el economista afirmó que la solución de la cuestión cambiaria a largo plazo es sostener "una macroeconomía estable, sólida, con reservas, inflación baja y superávit fiscal".

" Eso permitirá que Argentina esté en una condición donde cuando suba el tipo de cambio los impactos sean menores. Hoy eso es imposible pero algún día hay que lograrlo, esa es la propia tarea que tenemos por delante", insistió.

Y concluyó: "Fijar el peso al dólar cuando en el mundo está muy fuerte es un problemón que habrá que resolverlo en el futuro cuando tengamos una macroeconomía más estable".