¿Nace un rulo? Pagan dividendos con Cedear para cumplir con el BCRA y tener acceso al dólar oficial

Ingeniosos resultaron los directivos financieros de Ternium para liquidar su stock de Cedear para cumplir la normativa de fin de julio del Banco Central, que decidió incluir a la tenencia de estos certificados en el límite de disponibilidad de u$s 100.000 que pueden tener las empresas que acceden al mercado oficial de cambios.



Hasta había dispuesto incluir a esos instrumentos que no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial.



Estrategia

Para desarmar su cartera en Cedear, y no perder el acceso al MULC, en Ternium, que no repartía utilidades desde 2018, decidió distribuir dividendos a sus accionistas y pagarlos en esos títulos .



"Esto lo hace para no tener que vender los Cedear para acomodarse a la Comunicación A 7552, que no permite tener mas de u$s 100.000 a oficial para acceder a MULC. Muchas empresas prefieren repartir en dividendos en especie que vender. Es perfecto esto", advierte Mauro Mazza, de Bull Market Brokers.



Accionistas

En efecto, la asamblea de accionistas decidió disponer del pago de un dividendo en especie a favor de todos los tenedores de acciones representativas del capital social, mediante la desafectación parcial de la reserva para futuros dividendos por una suma total de $ 39.341 millones, el cual representa el 871% del capital social actualmente en circulación de $ 4517 millones, equivalente a $ 8,71 por acción, cuyo pago se pondrá a disposición de los accionistas a partir del martes próximo.



Santiago Abdala, director de PPI, vincula la nueva reglamentación de los Cedear con la baja de los tipos de cambio implícitos: "La baja que vienen experimentando los distintos tipos de dólar se dio por una sucesión de hechos. Cuando salió la regulación nueva que impedía mantener Cedear a las empresas que acceden al MULC (los que importan al tipo de cambio oficial), empezamos a observar que había órdenes grandes de compras de bonos".

Entre los Cedear más atractivos, destaca a Ford, que comenzó a invertir con fuerza en la industria de los vehículos eléctricos, por lo que también brinda la posibilidad de tener exposición en este sector.

Maximiliano Donzelli, head of Research en IOL invertironline, explica que los Cedear suelen requerir bajos montos para comprarlos, lo que hace posible la conformación de una cartera diversificada , y un mecanismo donde el inversor puede dolarizar su cartera.

OPCIONES

Entre los Cedear más atractivos, destaca a Ford, que comenzó a invertir con fuerza en la industria de los vehículos eléctricos, por lo que también brinda la posibilidad de tener exposición en este sector. Por otro lado, también está Airbnb, la plataforma de alojamientos que ha revolucionado al turismo.



En tercer lugar, la empresa argentina Satellogic, que se dedica a la fabricación de nanosatélites de observación de la tierra en la órbita baja del planeta. A principios de año, la compañía firmó un acuerdo con SpaceX para que ponga en el espacio a sus satélites, que se diseñan en Argentina y se construyen en Uruguay.



Nueva tanda

Hay una nueva tanda de Cedear aprobados por la CNV que comenzaron a cotizar, donde se destaca la llegada de más alternativas en lo que es el mundo de las criptomonedas.

En junio, había llegado el de Coinbase, pero ahora, también se va a poder invertir en dos empresas canadienses que se dedican al minado de criptomonedas, que son Hut 8 Mining y Bitfarms.

A pesar de que actualmente no sea el mejor momento de la industria de las monedas digitales, se trata de un sector en el cual, hasta hace unos pocos meses, no existían muchas maneras de invertir en él mediante el mercado financiero local.