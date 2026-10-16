La iniciativa marcará el debut de un modelo de shop-in-shop (tienda dentro de la tienda).

Las vitrinas digitales de Mely Beauty ya no alcanzan. La marca de cosmética que arrasa en redes sociales abre desde este viernes su primer local minorista, en un lugar poco previsible: el hipermercado Carrefour del Shopping Soleil, en San Isidro.

El desembarco marca un quiebre. Hasta ahora, Mely operaba solo en el canal mayorista y no tenía locales propios de atención al público. Desde este viernes, sus seguidores pueden tocar, probar y llevarse el producto que vieron en la pantalla del celular.

El formato elegido se llama shop-in-shop: una tienda dentro de la tienda. El espacio ocupa 240 metros cuadrados y se dedica exclusivamente a cosmética y cuidado personal. Carrefour y Mely estrenan así un modelo que ninguna de las dos había probado antes.

La marca tiene un perfil curioso. Capitales argentinos la impulsan, pero China fabrica todos sus productos. Esa combinación define su propuesta: tendencias globales a precios competitivos, dentro de la categoría low cost. Mely apunta a quienes quieren estar a la moda sin vaciar la billetera.

Quien entre al local encontrará más de 1000 productos: líneas completas de maquillaje, skincare, perfumería, artículos de manicuría y accesorios de belleza. La marca asegura que desarrolla sus fórmulas con estándares internacionales de diseño y las testea dermatológicamente.

Hernán Laza, director de Mercaderías de Carrefour Argentina , celebró el acuerdo. “Esta alianza representa un paso clave en nuestra propuesta de innovación constante”, afirmó. Laza explicó que el formato integra belleza y cuidado personal en el mismo recorrido de compras del supermercado.

El local cuenta con una superficie de 240 metros cuadrados. MATYAS BLOO

Jesús Flores, gerente comercial de Mely Beauty , busca que los clientes descubran tendencias mientras hacen las compras del hogar. “Queremos que puedan probar nuevos productos y encontrar un momento para el cuidado personal”, explicó. Para la marca, el local acerca su universo a más gente.

El espacio funciona con autonomía. Tiene sus propias cajas y un sistema de empaque de seguridad. Los clientes pagan sus productos de belleza en el local y después siguen recorriendo el resto del hipermercado, sin trabas y con las compras a mano.

El contexto también pesa. Carrefour reconoce que el consumidor argentino prioriza el cuidado del presupuesto familiar. Por eso la cadena promete una oferta accesible, variada y de primer nivel, y elige una marca que construyó su fama con precios bajos.

Soleil funciona como caso de prueba. Ambas empresas evaluarán llevar el formato a otros hipermercados y sucursales del país. En una segunda etapa, Mely sumará su catálogo a la plataforma de comercio electrónico de Carrefour y reforzará la estrategia omnicanal de las dos firmas.

Desde hoy, el furor de las redes tiene dirección: un local de 240 metros cuadrados en San Isidro. Ahora resta ver si la fama virtual de Mely también llena las cajas.