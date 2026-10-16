El BCRA eliminó una restricción para que los bancos se sumen a los Fondos de Asistencia Laboral

Faltan sólo dos semanas para que arranquen los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), la nueva herramienta que podrán utilizar los empleadores para pagar indemnizaciones. Su creación generó una nueva competencia entre los bancos, que buscan no sólo que sus sociedades gerentes administren los fondos, sino también disputan un negocio más amplio: ganar la principalidad de más de 500.000 empresas en la Argentina.

Las entidades bancarias buscan convertirse en el principal socio financiero de las compañías. No se trata sólo de quedarse con las nóminas salariales, sino también de las tesorerías, ofrecer financiamiento, tarjetas, y otros productos.

Así, el FAL se transformó en la puerta de entrada para disputar la principalidad bancaria de cientos de miles de empresas.

La pelea ya empezó

Las propuestas comerciales muestran estrategias muy diferentes entre los principales bancos de la City.

BBVA eligió competir por precio. La entidad ofrece comisión de administración cero desde la adhesión y durante 2027, además del reintegro del 100% del aporte al FAL correspondiente a las nuevas nóminas que las empresas incorporen hasta el 31 de diciembre de este año.

Banco Nación también utiliza los fondos para ampliar la relación comercial con sus clientes. Además de reintegrar el 100% de la comisión de administración hasta diciembre de 2027, bonifica hasta tres puntos porcentuales en líneas de financiamiento para descuento de cheques, capital de trabajo e inversión. A eso suma una bonificación de cinco puntos porcentuales en préstamos personales para los empleados que acrediten su sueldo en la entidad y condiciones preferenciales para operaciones Call destinadas a medianas y grandes empresas.

Banco del Sol, en tanto, combina beneficios para las empresas y un fuerte incentivo para captar las cuentas sueldo. La entidad ofrece 12 meses de bonificación en la cuenta corriente, 0% de comisión en los gastos administrativos del fondo durante los primeros seis meses y dos alternativas de inversión para el FAL. Además, otorga un beneficio de bienvenida de hasta $60.000 por cada empleado que comience a acreditar su sueldo en el banco, sujeto al cumplimiento de las condiciones de la promoción. Los trabajadores también podrán acceder a los planes Elite o Elite Plus al cobrar sus haberes en la entidad.

Distintos focos del negocio

Mientras algunos bancos priorizan las promociones, otros buscan diferenciarse con una propuesta vinculada a la administración de los fondos.

Santander ofrece dos vehículos de inversión: uno orientado a preservar la liquidez de los aportes y otro que invierte principalmente en instrumentos ajustados por CER para ofrecer una cobertura frente a la inflación. La entidad pone el foco en una operatoria completamente digital y en la posibilidad de administrar el FAL desde Online Banking Empresas y Cash Management.

Galicia Asset Management, por su parte, busca capitalizar su experiencia en la administración profesional de inversiones. Destaca sus más de 65 años de trayectoria, los más de 1,3 millones de clientes y los más de $ 15 billones bajo gestión. Su propuesta contempla alternativas para empresas que priorizan liquidez y estabilidad, junto con estrategias destinadas a quienes buscan mayores oportunidades de rendimiento en horizontes de inversión más largos.

Banco Ciudad eligió un camino distinto. Además de bonificar la comisión de administración del fondo, ofrece una plataforma para monitorear los FAL, asistencia durante las desvinculaciones laborales, disponibilidad inmediata de los recursos y una política de inversión orientada a preservar el capital y superar la inflación con baja volatilidad. A la vez, integra los fondos de indemnizaciones con su oferta de cash management, cuentas sueldo, créditos y seguros.

Desde Banco Macro destacan el valor de su ecosistema. “Las compañías pueden seguir la evolución del Fondo desde Banca Internet o APP Macro. Además, reciben el asesoramiento de parte de oficiales de Banco Macro o ejecutivos de Macro Securities para elegir la mejor opción de Fondo de Asistencia Laboral que se ajuste a sus necesidades. El Fondo es una excelente herramienta para bajar un costo laboral y para tener mayor previsibilidad en el negocio”, aseguró Francisco Muro, Gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro.

Más que administrar un fondo

Las distintas propuestas vinculadas a los fondos destinados a pagar indemnizaciones muestran que el mercado comenzó a segmentarse.

Hay entidades que compiten mediante bonificaciones y promociones para captar clientes; otras intentan diferenciarse por la calidad de sus fondos de inversión; algunas ponen el acento en el servicio y el acompañamiento operativo; y otras utilizan el FAL como una oportunidad para ofrecer un paquete integral de productos financieros.

En todos los casos, los bancos aprovechan el cambio regulatorio para fortalecer su relación con las empresas, ganar nuevos clientes, y ampliar su participación en uno de los negocios más rentables del sistema financiero.

La disputa va más allá de los FAL: el objetivo es convertirse en el banco principal de las compañías, captar sus flujos financieros y sumar miles de nuevas cuentas sueldo en un mercado donde la competencia por la principalidad bancaria es cada vez más intensa.