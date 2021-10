Los créditos caen frente a la inflación: ahorristas temen endeudarse

En los ocho primeros meses del año, la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio 32%, mientras que los préstamos bancarios del sector privado crecieron menos de la mitad: apenas el 14%, según se desprende de las estadísticas del Banco Central.

Si se mira en forma interanual, los préstamos crecieron un 36% en septiembre respecto a igual mes de 2020, contra una inflación del 51% , mientras los depósitos prácticamente le empataron al alza de precios, al subir 49%, pese a que el plazo promedio de los plazos fijos está en mínimos históricos.





Desincentivo







¿Cómo se explica que el stock de depósitos más que duplique al de préstamos?

"El poco dinamismo de los préstamos se debe a la floja demanda por salarios y jubilaciones que pierden la carrera contra la inflación. Las finanzas siempre siguen la evolución de la actividad económica. Aunque subsidies tasas o alargues plazos, si la demanda no tira no hay caso", asegura el ex director del BCRA, Pablo Curat.

Gustavo Neffa, de Research for Traders, observa un desincentivo a la toma de créditos por las altas tasas activas y la imprevisibilidad en materia económica de cara al año que viene.

Este escenario provoca que la demanda de préstamos se restrinja y la de colocaciones en los bancos aumente, de la mano de la sobre abundancia de pesos. "La dolarización de los depósitos en pesos puede ser un paso que siga en el próximo mes", vaticina Neffa.

Sin demanda





Pablo Repetto, de Rubinstein, coincide con esta óptica: "El crédito no crece al ritmo de los depósitos porque no hay demanda, ya sea por incertidumbre política, económica y cambiaria, y porque hay muchas actividades que no se recuperan, como los cuentapropistas y las actividades más afectadas por la cuarentena".

Además, las entidades están más cautelosas en el préstamo a privados, justamente por la menor actividad y el mayor riesgo de incumplimiento.

También el sector público está muy demandante de crédito y termina canalizándose los depósitos hacia allí.



La culpa es de las Leliq





Fausto Spotorno, de OJ Ferreres, agrega que este fenómeno obedece a las Leliq: "Los depósitos crecen al ritmo de la emisión monetaria, pero el proceso de esterilización hace que no todo vaya al crédito. Como resultado de eso, los depósitos crecen mucho más que el crédito. Hoy el 60% de los depósitos en pesos están depositados en el BCRA, en Leliq o en pases".

Mariano Sardáns, CEO de FDI, comenta que las empresas multinacionales acumulan depósitos en pesos, incluso a la vista, licuándose de la inflación, por la restricción que tienen de acceso al MULC para importar.

"Las finanzas siempre siguen la evolución de la actividad económica. Aunque subsidies tasas o alargues plazos, si la demanda no tira, no hay caso".

A los bancos, por su parte, les conviene mucho más prestarle al Central contra Leliq que a las empresas, donde tienen más riesgo obviamente que con el BCRA.

Factor de riesgo





Andrés Méndez, de AMF Economía, va en la misma línea: "Para las entidades, prestar en estas condiciones se tornó riesgoso y para los potenciales tomadores de crédito una virtual quimera , dada la endeble situación que atravesaron".