Crédito hipotecario UVA: cuál es la traba que los bancos piden solucionar

La fluctuación diaria del precio del dólar MEP, además de la incertidumbre respecto a los niveles de inflación en el futuro, es uno de los principales inconvenientes que afrontan los tomadores de los nuevos créditos hipotecarios UVA. Los bancos admiten la dificultad, pero confían en que pronto habrá una solución.

La cotización del dólar MEP toma relevancia debido a que todos los propietarios exigen la moneda estadounidense al vender su inmueble. Sin embargo, los créditos hipotecarios que ofrecen los bancos son en pesos, por lo que hay que convertirlos a dólares para cumplir con la exigencia del vendedor.

Zuchovicki reveló qué va a pasar con el dólar y por qué no se levantó el cepo

Ante la imposibilidad de acceder al mercado oficial de cambios, en el marco del cepo cambiario, una de las alternativas es adquirir dólares a través del mercado bursátil. Pero, por la normativa vigente, hacerlo por esa vía conlleva un proceso de 1 día hábil, lapso en el que puede haber cambios en la cotización.

"Hay un problema con el tiempo por la incertidumbre del precio del dólar MEP durante ese lapso, pero pensamos que se va a solucionar porque están dados los elementos y la voluntad política para hacerlo", afirman en los bancos Nación, Ciudad, Macro y Supervielle.

Reclaman solución



Los representantes de estas cuatro entidades bancarias esperan que la traba pueda ser solucionada rápidamente por el Gobierno, lo que contribuiría a transparentar y agilizar los procesos, comentaron esta mañana en un panel sobre crédito hipotecario, organizado por Reporte Inmobiliario.

"Los créditos se entregan en pesos. El vendedor, en principio, hasta que no cambie la normativa, va a recibir pesos. El banco no puede recibir una propuesta de reserva del inmueble en dólares. Si no queda clara la moneda de pago, no podemos avanzar", afirmó Delia Zanichelli, escribana jefe de Banco Nación.

Zanichelli agregó que la alternativa de que el tomador del crédito acceda al dólar MEP para entregarle divisas al vendedor del inmueble puede generar descalces entre las partes si no se ponen de acuerdo con la diferencia por la fluctuación diaria de esa metodología, aunque sostuvo que tiene "la certeza de que eso va a cambiar".

"Estamos buscando alguna forma o instrumento para que el riesgo del precio del dólar MEP sea parte del riesgo que está tomando la persona que accede al crédito. Estamos trabajando en eso, pero la normativa debería ayudar a simplificarlo", resaltó Fernando Gómez Sánchez, jefe de productos bancarios de Banco Macro.