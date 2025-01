El lado B de la baja del riesgo país y el efecto "sanguchito": cómo pega la decisión de tasas

Crece la expectativa en los mercados globales luego de que escalara el enfrentamiento entre el presidente de los EE.UU., Donald Trump, y Jerome Powell, titular de la Reserva Federal, el banco central norteamericano, acerca de las tasas de interés.

Después de que el comité de mercado abierto de la Fed confirmara que puso en pausa el proceso de reducción de tasas de interés, y la mantuviera en el corredor de 4,25% y 4,50%, Trump le saltó a la yugular a la institución y a Powell. Los acusó de "no resolver los problemas que causó con la inflación".

¿Pueden sustraerse los bonos de la deuda argentina de este escenario en los EE.UU. que amenazan con endurecer las condiciones crediticias para el hipotético financiamiento en el mercado?

Los analistas indican que la baja de la tasa de riesgo país nos coloca en una nueva situación en el mercado de deuda: ayer, el índice de JPMorgan cayó nuevamente hasta 611 puntos.

La guerra

En declaraciones por la noche del miércoles prometió que el Departamento del Tesoro encarará iniciativas de desregulación para "liberar el crédito" para los consumidores y empresas estadounidenses.

Y dijo que Fed y Powell crearon el problema inflacionario que no han logrado resolver, y manifestó su intención de frenar la suba de precios a partir de una mayor desregulación de la industria energética.

"El Tesoro liderará el esfuerzo para reducir la regulación innecesaria y liberará los préstamos para todos los ciudadanos y empresas estadounidenses", dijo Trump.

Freno a baja de tasas

"El detalle a considerar en la decisión de la Fed de mantener el rango de la tasa de interés de referencia, es que eliminó una frase hecha en diciembre sobre que 'se observaban avances de la inflación hacia la meta del 2% de mediano plazo', junto con la adición de la frase de que el mercado laboral en meses recientes se ha mantenido sólido", explicaron los analistas de Puente.

"Todo esto tiene un tono 'hawkish', apuntando a un ritmo más lento en los recortes de la tasa de interés. La consecuencia de cortísimo plazo es un alza parcial en los rendimientos de los bonos del Tesoro, y presión bajista de corto plazo en los índices de acciones", agregaron en la casa de inversiones cuyo CEO en la Argentina es Lucas Lainez.

Para Trump, no obstante, no parece ser el problema. "Debido a que Jay Powell y la Reserva Federal no lograron detener el problema que crearon con la inflación, lo haré liberando la producción de energía estadounidense, recortando la regulación, reequilibrando el comercio internacional y reactivando la manufactura estadounidense, pero haré mucho más que detener la inflación: haré que nuestro país vuelva a ser poderoso financieramente y en otros aspectos", dijo el presidente norteamericano.

Trump tiene que soportar hasta mediados del año próximo a Powell, quien anticipó que cumplirá su mandato como presidente de la Fed en su totalidad, contra la pretensión del flamante ocupante del Salón Oval de la Casa Blanca.

En ese plan, Trump también fustigó a la Fed por su desempeño en la regulación bancaria y anunció que el Tesoro eliminará "normativas innecesarias". "La Reserva Federal ha hecho un trabajo terrible en materia de regulación bancaria. El Tesoro liderará el esfuerzo para reducir la regulación innecesaria y liberará los préstamos para todos los ciudadanos y empresas estadounidenses", adelantó el presidente.

Antiwoke



Trump dijo que si la Reserva Federal se hubiera centrado menos en la "Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), la ideología de género, la energía verde y lo que él denominó "falso cambio climático", la inflación no habría sido un problema". Y señaló que Estados Unidos sufrió en los últimos años "la peor inflación de su historia".



"Las decisiones de la Reserva Federal son fundamentales para los bonos argentinos. Sin embargo, la última ya estaba completamente incorporada en los precios, con lo cual en el margen esta última decisión no debería tener mayor impacto", agregaron los analistas de Puente.

Del lado de la Fed, el miércoles Powell había puesto paños fríos a la tensión acerca de las medidas a tomar por la Fed, y se pronunció al respecto en una conferencia de prensa posterior a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que decidió no variar las tasas. Sostuvo en ese sentido que es demasiado pronto para decir lo que harán las políticas de Donald Trump. Y en ese caso, que la Fed se tomará su tiempo para evaluar lo que significa el nuevo régimen político del Gobierno.

Los funcionarios de la Fed, dijo, están "esperando a ver qué políticas se promulgan" con el nuevo presidente.

"No sabemos qué pasará con los aranceles, con la inmigración, con la política fiscal y con la política regulatoria", dijo Powell.

Y añadió: "Vamos a estar observando cuidadosamente" lo que se ponga en marcha y que la Fed "no tendrá prisa por llegar a una política de entender cuál debe ser nuestra respuesta de política monetaria".

¿Algo que temer?

La traducción de la decisión de la Fed que hace Maximiliano Donzelli, manager de estrategias de inversión en IOL es que, luego de haber realizado tres recortes consecutivos desde septiembre de 2024, la Fed se puso en alerta.

"El comunicado posterior a la reunión de la Fed indica que "la inflación sigue algo elevada", reflejando una menor confianza en la convergencia que se venía dando. Recordemos que los miembros de la Fed han expresado en reiteradas ocasiones su intención de que la inflación se acerque al objetivo del 2% anual", explicó Donzelli.

Pero para la Argentina, por el momento, no parece tener gran impacto, en principio, porque el mantenimiento de las tasas estaba cantado.

"A este nivel de riesgo país, el factor idiosincrático sobre los rendimientos de los bonos argentinos pesa relativamente menos. Empieza a cobrar mayor importancia la curva de rendimientos de bonos del Tesoro americano, ya que fija el piso de costo de financiamiento en dólares", explican en el equipo de analistas de Puente.

"Las decisiones de la Reserva Federal son fundamentales. Sin embargo, la última ya estaba completamente incorporada en los precios, con lo cual en el margen esta última decisión no debería tener mayor impacto", agregaron.