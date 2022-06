Dólar ahorro: crecen 50% las ventas ante la disparada del blue

La venta de dólar ahorro venía estancada porque se ubicaba incluso por encima de un adormecido blue, hasta que el informal levantó vuelo y el solidario pasó a venderse un 50% más que en semanas anteriores de este mes, cuando el marginal dormía.



El 'efecto momia' golpeó al mercado, provocó la escalada del dólar y también ayudó a controlarla



Entretelones de las "cuevas", donde se define el precio del dólar blue



Temor a represalias

Si bien en los bancos se mueren de ganas de obtener comisiones con este producto, se tienen que morder los labios y no mandar publicidad a sus clientes para que compren, por temor a represalias.

Los gerentes de Productos Cambiarios recuerdan bien claro cuando desde el Central los llamaban off the record para que no agiten las aguas en cuanto a compra de moneda extranjera.

Ojo al piojo

"Es un momento sensible hoy, tenés que ser muy sutil, si mandas publicidad masiva con esto no sabes quién lo recibe, entonces preferimos no hacerla, ya que no sería muy bienvenida por parte del Gobierno, cuando sale a cuidar cada dólar de las reservas", advierten los banqueros.

"La gente siempre suele comprar blue cuando sube, en lugar de hacerlo cuando se aquieta, frente a una inflación que seguía creciendo. Lo mismo sucede con el dólar ahorro", describen en el ambiente financiero.

Dólar puré

Con un solidario en $ 215, incluso volvió a ser negocio el puré de comprar el cupo de los u$s 200 para revenderlo en el informal, que continuó firme en $ 239 para la venta y $ 235 para la compra. Por lo tanto, el puré que se logra es de $ 20 por dólar. Al ser u$s 200, la ganancia pasa a ser de 4000 pesos.

Aunque en realidad, es mayor, ya que el 35% de retención de AFIP se recupera por Ganancias o Bienes Personales, aunque habrá que esperar hasta mayo del año que viene, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

En rigor de verdad se estaría comprando divisas a $ 169, con lo cual el puré pasaría a ser de $ 66 por cada dólar. Por ende, en el cupo de los u$s 200 se estaría ganando $ 13.200.

Estrategias

Muchos se habían olvidado del dólar ahorro, pero lo cierto es que no sólo se debe intentar con u$s 200, sino también con cifras menores. Por ejemplo, con u$s 180, ya que quizás uno pague Netflix o Spotify, que son servicios en dólares que se pagan con tarjeta, que reducen el cupo.

Entonces hay rechazo de la AFIP cuando el ahorrista pone que quiere comprar u$s 200, pero no le dice cuánto tiene de cupo disponible, ni siquiera si tiene, como sí sucedía con el gobierno kirchnerista anterior. De ahí que se debe ir probando con sumas menores a ver si se tiene el tan logrado OK.