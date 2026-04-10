Este viernes, 10 de abril de 2026, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.380 para la compra y $ 1390.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 6.12%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.86%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.510, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.380. Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1475.0, según los datos registrados. Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente. Un dato a tener en cuenta es que los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: