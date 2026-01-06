El mercado se prepara para un año de inflación y de tasas más bajas en 2026. Esto implica que los inversores deberán posicionarse en activos de mayor riesgo para hacer rendir mejor sus pesos.

En ese contexto, señalan que los fondos T+1 y de Lecap podrían verse favorecidos, en detrimento de los T+0.

Rotación en los FCI

Debido a la baja de tasas evidenciada desde las elecciones, los inversores deben buscar alternativas con mayor riesgo para hacer rendir mejor sus pesos.

En los últimos días de 2025 y las primeras jornadas de 2026 se está observando un contexto de mayor volatilidad en las tasas de interés en pesos.

El aumento de la demanda de dinero, combinado con un escenario de menor cantidad de pesos y regulaciones a los fondos money market, provocó una disparada en las tasas de interés de corto plazo.

La caución llegó a operar por encima del 100% en los últimos días de 2025 y se mantuvo elevada en las primeras ruedas de 2026.

Pese al contexto de volatilidad actual, antes de este escenario, la tasa de interés en pesos venia comprimiendo a la baja de manera consistente, en particular desde el resultado de las elecciones legislativas de octubre.

Si bien hay un aumento en la volatilidad y nivel de tasas de interés de corto plazo, el mercado espera que los rendimientos en pesos vuelvan a comprimir a la baja.

Si bien se espera una inflación de 2,5% en diciembre, igual que en el IPC de noviembre, tanto el REM como los break even de inflación proyectan una dinámica de desinflación a mediano plazo.

En ese sentido, se estima que las tasas de interés también apuntan a la baja en los próximos meses.

De esta manera, y en un entorno de menores tasas de interés y de menor nominalidad, los inversores se ven forzados a posicionarse en instrumentos más largos con el objetivo de poder hacer rendir más sus tenencias.

Desde el lado de las inversiones en fondos comunes de inversión, esto implica que los inversores deberán pasarse de fondos de extremo corto plazo (money market) a fondos de mayor plazo, tales como los T+1 y los de Lecap.

Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, resaltó que más allá de los vaivenes de tasas de corto plazo y que por momentos, afectaron al nivel de las tasas de interés a 1 día (caución), sigue viendo un escenario en donde para lograr mayor devengamiento se va a necesitar extender la duration de las inversiones.

“Uno de los desafíos del año es ir extendiendo el perfil de vencimientos de la deuda en pesos, manera de darle mayor estabilidad a la demanda de pesos y no depender de rolleos tan altos y concentrados en el tiempo. Para eso se necesita una curva de tasas en pesos con pendiente positiva. Eso implica poca remuneración para el corto plazo, donde el BCRA marca la pauta con las tasas en la rueda de simultáneas y fue tomando decisiones para acotar el rendimiento de los fondos T+0”, explicó Benítez.

En ese escenario planteado por Benítez, naturalmente se debería dar un salto en la TIR de las carteras de fondos de Lecaps y T+1 por sobre el Money Market.

Sin embargo, advierte que para aprovecharlo se necesita tener un horizonte de inversión un poco más largo.

“Eso lo estuvimos viendo desde principios de noviembre hasta ahora, con los flujos yendo en una mayor proporción que en su punto de partida hacia ese tipo de fondos. Esperamos que a lo largo del año se vaya consolidando esa tendencia. Eso implica que los fondos de cash management más largos (Lecaps y T+1), acumulan mayor peso relativo, aunque seguirán siendo más chicos que el Money Market, que es la herramienta principal para la gestión de la liquidez de muy corto plazo”, dijo Benítez.

Por su parte, Javier Martínez Serra, Portfolio manager de Grupo SBS, destacó que no solo se ralentizó el ritmo de baja de tasas de los money market y de plazo fijo, sino que, en las últimas semanas, ante una menor liquidez en el sistema financiero se incrementó significativamente el rendimiento de la caución e instrumentos del Tesoro de baja duración, volviendo a formar una curva invertida.

“Hasta el momento, tanto money market como plazo fijo no acompañaron con tanta correlación este mayor nivel de tasas, que tiene mucha más lógica contra la inflación actual del 2,5%, y el diferencial ahora es marcado, lo que podría favorecer más a fondos con Lecaps que money market”, detalló Martínez.

Rendimientos de los FCI

Hoy la caución corta promedió un 44% TNA, money market rinde 24%, el plazo fijo tradicional a 30 días un 28%, y el Boncap T13F6 (39 días) rinde 33%.

Los fondos money market rinden entre 1,7% y 1,9% mensual en diciembre, dejando ganancias en 2025 del orden del 32% a 35,5%.

Por su parte, los fonos de Lecap evidencian ganancias levemente superiores, de entre 2% y 2,7% mensual. En el año pasado, las ganancias acumuladas fueron de ente 33% y 43,5%.

Finalmente, los fondos T+1 registraron ganancias en diciembre de entre 2% a 2,7% y mostrando rendimientos de entre 33% y 43% en 2025.

Por lo tanto, con una inflación en niveles de 2,5% esperado para diciembre, el inversor debe buscar alternativas un poco mas riesgosas que los T+0 para poder ganarle a la dinámica de precios del IPC.

Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Cia, consideró que, en un contexto de normalidad, los fondos T+1 deberían ofrecer un diferencial de rendimiento por sobre los fondos money market dado que contienen mayor duration.

“En los últimos días de diciembre, cuando la tasa a 1 día alcanzó niveles por encima de 70%, el rendimiento de los money market se vio beneficiado por sobre los T+1. Sin embargo, creemos que la volatilidad de la tasa a 1 día y su alto nivel correspondió a factores estacionales de demanda de dinero y cuestiones impositivas. Esperamos que en los próximos días continúe la normalización de la misma y retorne a niveles en línea con la curva de pesos”, anticipó Blanc.

A su vez, resaltó que los T+1 podrían verse beneficiados de la baja de tasas que esperan hacia adelante.

“La normalización en las tasas podrían llevar a que aumente el atractivo relativo de los fondos t+1, en particular dado que la suba de tasas de corto plazo que esperábamos, que podía afectar negativamente a estos fondos, ya se materializó”, resaltó Blanc.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, consideró que las Lecaps pueden ofrecer un rendimiento adicional frente a los fondos money market.

Sin embargo, agregó que no espera un flujo relevante hacia fondos T+1 con Lecaps, sino que ese movimiento se concentre principalmente en los T+0.

“En un contexto de baja volatilidad, el inversor va a salir a buscar rendimiento. Y ese rendimiento no creemos que venga de los bonos dolarizados, sino de instrumentos en pesos, especialmente bonos que ajustan por tasa variable en moneda local”, detallo Lazzati.

Más retorno, pero más riesgo

Si bien el inversor logra mayores retornos al posicionarse en instrumentos de mayor plazo, también debe enfrentar mayores riesgos.

Los fondos money market (T+0) se posicionan en plazos fijos, cauciones y cuentas remuneradas, es decir, instrumentos que devengan una tasa y no dependen del precio de los bonos.

En otras palabras, devenga intereses todos los días y no registra pérdidas diarias.

En cambio, los fondos T+1 y Lecap invierten en títulos públicos emitidos por el Tesoro, los cuales cotizan en el mercado y pueden sufrir pérdidas diarias.

Si bien ofrecen mayores retornos, también se deberá asumir mayores riesgos, algo que algunas tesorerías podrían no estar dispuestas a asumir.

Sebastián Dinucci, gerente de Fondos Crecer, del Banco Ciudad, consideró que puede haber algo de migración desde T+0 a Lecap.

Sin embargo, resaltó que el atractivo de los money market es que no tienen pérdida de valor.

“En cambio, los fondos de Lecap pueden llegar a tener algún día que no rindan o rindan negativo. Algunas empresas, si lo necesitan para el día a día, para su capital, trabajo diario, no van a estar usando el fondo de Lecap. Sin embargo, para aquellos que quieren colocar sí a más plazo, la posibilidad es que sí se vayan a los fondos de Lecap”, explicó Dinucci.

Desde Sailing inversiones consideraron que el segmento de fondos T+1 enfocados en LECAPs sigue teniendo margen para ofrecer un diferencial de rendimiento relevante frente a los fondos T+0.

“En un escenario donde las tasas cortas se estabilicen en torno al 20% TNA, la prima de rendimiento que hoy exhiben las LECAPs , del orden de 8/10 puntos porcentuales, vuelve a resultar atractiva para inversores dispuestos a resignar una porción mínima de liquidez a cambio de mayor retorno”, indicaron.

Por lo tanto, desde Sailing Inversiones entienden que, en ese contexto, es razonable esperar una gradual migración de flujos desde los fondos money market hacia los fondos T+1 de LECAPs.

“Este movimiento implica aceptar un día adicional de plazo de rescate y un riesgo levemente superior, asociado a una mayor duration respecto de los T+0. Sin embargo, mientras el escenario de tasas se mantenga relativamente estable y no haya shocks de liquidez, el trade-off entre liquidez y rendimiento luce favorable para los fondos de LECAPs, especialmente para inversores con una planificación de caja algo menos inmediata”, afirmaron.