Con el dólar agitado, el Gurú del Blue reveló qué hace falta para mantener la divisa "estable"

Si bien el dólar blue llevaba meses de estabilidad, en las últimas horas, a partir de lo ocurrido con el caso LIBRA, experimentó algunas subas. En este escenario, el analista financiero Salvador Di Stefano destacó el plan económico del Gobierno y anticipó que se puede mantener una estabilidad cambiaria si no se alteran los planes.

"Tenemos un país ordenado", remarcó. Además, opinó sobre el supuesto atraso del valor de la divisa y se refirió a los roles de la industria y el agro este año.

"Vamos a tener un dólar estable"

"Tenemos un país ordenado y, dentro del orden, los balances se van a poder leer mejor. Va a garpar trabajar con la productividad y la competitividad ", estimó Di Stefano en diálogo con todoagrotv.

"Dentro del orden vamos, a tener una baja tasa de inflación, nos va a llevar a una baja tasa de interés", anticipó.

En esa línea, destacó las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei. "Tenés un presidente que te cumple. Si seguimos por este camino, vamos a tener un dólar estable y vamos a poder trabajar más tranquilos puertas adentro ", sostuvo en relación con la divisa.

La estabilidad del dólar, según Salvador Di Stéfano.

Consultado por el segmento agropecuario, el analista destacó el "valor agregado" que pueden brindar algunas áreas. "Va a empezar a ganar más dinero la ganadería que la agricultura . Más el tambo que la agricultura. Hoy el agregado de valor es rey".

En ese sentido, al ser consultado acerca de la existencia de un atraso cambiario, Di Stéfano lo negó. "No sé qué es eso. El precio se forma en el mercado, con una oferta y una demanda. En la Argentina hay u$s 200.000 millones guardados, y pesos, el equivalente a u$s 20.000 millones de dólares. El escaso es el peso. Y cada día que pasa, va a valer más", apuntó.

Además, mencionó como positivo el superávit fiscal que logró el Gobierno, entre otras cuestiones, de cara a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "El Fondo quiere cobrar, no le importa si hace una Argentina más pobre con una devaluación. Dice: ' quiero que tengas un déficit fiscal chico', y el Gobierno le dio superávit directamente ", expresó.

Las estimaciones de Di Stéfano sobre el agro y la industria

Consultado sobre las recomendaciones para productores agropecuarios, dadas las circunstancias económicas, el analista aseguró que "tienen que ser eficientes y productivos".

Por otra parte, recomendó, al igual que en el caso de los industriales, invertir. "Para crecer o bajar los costos. En tercer lugar, tienen q trabajar más mancomunadamente para ir un pasito más adelante en la cadena. Y además, ponerse a trabajar muy en serio para tener un precio transparente en el mercado", remarcó.

"Para eso estoy proponiendo hacer un mercado de futuros de leche. Y ahí la industria tendría que poner precio también y colaborar. Si no lo hace, ya sabemos qué papel está tomando", agregó.