Cómo ganar dinero sin trabajar ni asumir riesgos durante el fin de semana largo

Llega el fin de semana largo y en un contexto de alta inflación resulta vital colocar los pesos en instrumentos que ofrezcan rendimientos durante el feriado.

Las opciones en pesos van desde las cauciones como en los fondos comunes de inversión.

Trabajar los pesos durante el feriado

La inflación está apuntando a la baja pero sigue siendo bastante alta.



Los datos de alta frecuencia están apuntando a que los precios están caminando a una velocidad de entre 12% y 14% en el último mes.

Esto significa que la inflación ya cayó a la mitad respecto de los niveles que se habían visto en diciembre pasado, aunque a su vez sigue siendo registros elevados.

En este contexto, dejar los pesos en la cuenta corriente o caja de ahorro sin colocarlos en instrumentos que devenguen una tasa implica que el ahorrista se verá licuado contra la inflación.

Por lo tanto, los inversores están prácticamente obligados a colocar los pesos en forma permanente para poder ganar con los intereses a lo largo del mes.

Esto sobresale más aun cuando estamos de cara al inicio de un fin de semana extra largo y en el que los pesos podrían sufrir una licuación si es que no se invierten los mismos.

Ante esta situación, sobresalen distintas alternativas para posicionarse en pesos, ganar con los intereses y sin sufrir una pérdida en la inversión.

Lautaro Franco, Gerente de Banca Digital de PPI, considera que las mejores opciones son los fondos money market o cauciones.

"Para un plazo tan corto, si bien es un feriado largo, en términos de inversiones es un plazo corto. La recomendación serían los pesos caucionados o fondos Money Market (T+0)", dijo.

En ese sentido, Franco agregó que hoy la tasa de caución está en 70% anual aprox, por lo cual los rendimientos van en torno al 0,15% diario más o menos.

"En cinco días, es casi 1% de rendimiento. Una alternativa conservadora, claro está, para pasar el fin de semana largo, para dejar trabajando los pesos. Lo mismo con los fondos money market que tienen un rendimiento similar al de la tasa de la caución", detalló.

En ningún caso el inversor podría sufrir una pérdida ya que estas inversiones no dependen de lo que ocurra con los bonos en el mercado.

Se trata de inversiones a plazo y en el que el inversor coloca los pesos para luego retirar el capital más los intereses luego del feriado.

Si en el hipotético caso, los bonos en el mercado se desploman tras el feriado, el inversor en money market o cauciones no sufriría ninguna pérdida nominal.

Las tasas en el mercado cayeron recientemente luego de que el BCRA haya decidido bajar la tasa del 100% al 80% (TNA).

Juan Ignacio Bialet, Gerente de Finanzas Personales en Grupo SBS, también apunta a los fondos T+0.

"Para devengar tasa de corto plazo los fondos "money market" son ideales. Nuestro T+0 rinde 69% de TNA, una tasa muy similar a la de un plazo fijo, pero tiene liquidez inmediata en lugar de inmovilizar los pesos por 30 días. A su vez, no tiene costo de entrada ni salida y como no invierte en activos de mercado no tiene riesgo de precio, es decir que devenga esta tasa de manera pareja y sin volatilidad", sostuvo.

Finalmente, y en la misma línea, Nicolás Carreras, Financial Advisor Wealth Management en Balanz Capital, encuentra oportunidades en fondos y cauciones

"Los fondos money market, además de competir con tasas similares a las ofrecidas actualmente, tiene la ventaja de poder rescatarse de manera inmediata sin tener que esperar un plazo mayor como el tradicional a 30 días. Por otro lado, otro instrumento muy utilizado en los cierres de semana para no perder rendimiento en moneda local son las cauciones bursátiles, que rinden actualmente entre un 71% y 73% en términos de TNA para plazos de hasta una semana", dijo Carreras.

Opciones para más arriesgados

El denominador común entre los analistas es que para los inversores que solo quieren pasar el fin de semana con los pesos colocados, la mejor opción son las cauciones o money market.

Sin embargo, para inversores que puedan tolerar más riesgo, las alternativas podrían ser otra clase de fondos, tales como los T+1.

Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, detalló que para los inversores menos dispuestos a asumir riesgos, la recomendación básica pasa por aumentar el porcentaje de su cartera que canaliza hacia los fondos de Money Market.

Por otro lado, agregó que en la medida que esté dispuestos a buscar mayor rendimiento y por lo tanto ir asumiendo algunos riesgos adicionales, sumaríamos a la cartera posiciones en fondos T+1 y CER.

"Esos fondos invierten en activos de corto plazo y buscan generar un rendimiento algo mayor al Money Market. En la escala siguen los fondos CER, donde tenemos una preferencia por los activos de algo más de un año de plazo. Ahí se busca alcanzar tasas reales de interés neutras o positivas", sostuvo Benítez.

Finalmente, Matías Rossi, portfolio manager Grupo IEB, agregó que hoy en la industria se está viendo bastante flujo en los FCI T+1 debido al spread y diferencial porcentual mensual positivo en los puntos de tasa devengados en estos Fondos y es para perfiles con mayor tolerancia al riesgo.

"Para aquellos inversores dispuestos a asumir un poco más de riesgo en búsqueda de ganarle al rendimiento de los Fondos Money Market recomendamos los FCI T+1. Estos FCI, además de invertir en instrumentos de tasa fija como plazos fijos, cauciones o cheques, también tienen gran porcentaje de sus carteras posicionadas en ONs corporativas Badlar, y sobre todo en bonos soberanos CER de corta duración", sostuvo.