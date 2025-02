Cómo fue la maniobra de los creadores de LIBRA para alzarse con u$s 100 millones

Libra, el token que promocionó el presidente Javier Milei, fue diseñado para enriquecer a los creadores del proyecto. Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures, admitió ayer que utilizó "snipers" y "bots" para comprar el token apenas fue publicado el posteo en X del mandatario argentino y lo vendió cuando se infló su valor, ante el aluvión de dinero de inversores apostando por una cripto que Milei promocionó como una vía para impulsar el financiamiento a emprendedores argentinos.

Los "snipers" son traders con información privilegiada y los bots habían sido programados para comprar en el minuto 0.

El plan para sacar a Libra al mercado incluía al menos dos posteos de Milei -Davis aseguró que habían acordado publicar un video promocionándolo- y el respaldo de otras figuras públicas, a las que no nombró.

La trama ayer dio tuvo un nuevo capítulo cuando el presidente retuiteó un mensaje del analista financiero Darío Epstein, explicando lo complejo de operar un activo como Libra, y el precio del token trepó 1300% en media hora, para después volver a derrumbarse.

Como habia que hacer para comprar $LIBRA:

1) Crear una wallet phantom (Solana)

2) Comprar tokens de Solana (Exchange centralizado)

3) transferir a tu wallet operando en un Exchange descentralizado

4) pegar el contrato

5) swapear los token de Solana por los de Libra

Y todo eso en... February 17, 2025

Según información recopilada por Fernando Molina, ingeniero de datos especializado en cripto, el 62% de las billeteras que invirtieron perdieron entre u$s 1 y u$s 1000. Casi un 9% perdió entre u$s 1.000 y u$s 10.000, mientras que 2,7% sufrió pérdidas entre u$s 10.00 y u$s 100.000.

Del lado de los ganadores, 21% se alzó con entre u$s 1 y u$s 1000. Los que ganaron más de u$s 100.000 fueron sólo el 0,18% de las billeteras que compraron y vendieron el token. Fueron los primeros que operaron. Tenían información privilegiada. Y, según admitió Hayden, eran parte de su equipo.

En una entrevista, el periodista Stephen Findeisen, conocido como Coffeezilla, le remarcó a Davis que el uso de información privilegiada es ilegal en los mercados o en la bolsa. "Sí, pero en los memecoins no. Es lo que pasa en todos los tratos. Así se hace la plata grande. La gran mayoría de los ganadores de los memecoins se mueven con esa información. La gente que se enoja no es insider", contestó Davis.

Según Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, en el primer minuto tras la creación de Libra se movieron millones de tokens, con más del 70% del suministro total concentrado en apenas cinco wallets. "Estas mismas wallets vendieron parte de sus tenencias cuando el precio del token alcanzó su máximo de casi u$s 5 por $LIBRA", explicó.

"La infraestructura necesaria para llevar a cabo este tipo de maniobras es mínima. Lo que hace sospechosa esta operación es la creación del token apenas unos minutos antes del tuit promocional, la distribución altamente concentrada del supply en pocas wallets y la posterior venta masiva por parte de esas mismas direcciones, que fueron los primeros compradores y probablemente insiders del proyecto", agrega.

Este tipo de maniobra fraudulenta es conocida como rug pull, donde los desarrolladores o beneficiarios iniciales inflan artificialmente el valor del token para luego venderlo masivamente y dejar a los demás inversionistas con activos sin valor.

Pero, además, hay otro engaño a los inversores. Milei difundió información que no tenía que ver con una memecoin, sino que lo definía como un token de utilidad. "Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos", posteó el presidente.

"Lo que distingue a $LIBRA de un simple memecoin es que fue promocionado no solo en un tuit del presidente, sino también en el sitio web del proyecto (creado el mismo día), donde se presentó como un "token de utilidad". Sin embargo, en ningún momento se explicó cómo los inversores o participantes del proyecto podrían obtener algún beneficio real", agregó Zatloukal.

La ausencia de un Whitepaper que explicara el proyecto y de una hoja de ruta fueron, también, señales de alerta que indicaban que no se trataba de un token de utilidad creado con el propósito difundido por el jefe de Estado.

"La falta de fundamentos y el uso de una narrativa engañosa para atraer inversores evidencian que la intención nunca fue desarrollar una utilidad real, sino aprovechar el interés generado por la publicidad oficial para inflar artificialmente el valor del token", concluyó Zatloukal.