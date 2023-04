Cómo evolucionaron las cotizaciones del dólar tras la intervención de Economía

La última semana mantuvo movimientos variables en relación al dólar y los diferentes tipos de cambio que rigen tanto de manera formal cómo informal, finalizando con una marcada baja luego del overshooting registrado en la jornada del martes.

El momento más álgido de la suba, con una cotización intradiaria que rodeaba los $ 500, el ministro de Economía, Sergio Massa, enfatizó que se vivía "una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar" .

En este sentido, Massa agregó: "Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del Programa".

Entre las baterías de anuncios se detallaron la investigación de operaciones junto a la UIF y a la CNV, la profundización de acuerdos de multilaterales, la transformación de exportaciones a yuanes y el acuerdo de desembolso con el FMI para fortalecer las reservas, así como la exención con el organismo para intervenir en las operaciones cambiarias mediante las reservas del Banco Central (BCRA) .

Minutos después, los dólares financieros disminuyeron fuertemente y registraron una marcada caída desde sus picos : $ 30 en el caso del CCL y $ 22,5 para el MEP. El dólar blue, en tanto, disminuyó dos unidades hacia los $ 495.

Sin embargo, la cotización paralela replicó la caída de los financieros al día siguiente, con una baja de $ 21 en las operaciones del miércoles y de $ 6 en la jornada del jueves. En la comparación semanal, el dólar blue aumentó únicamente $ 7 (1,5%).

La nota destacada la dieron el contado con liquidación y el dólar bolsa, los cuales cerraron la semana con una cotización nominal menor a la que habían registrado al comienzo de las operaciones del lunes :

El dólar CCL disminuyó $ 13,1 -en términos porcentuales, un 2,88%-Mientras que el MEP bajó $ 6,8; un 1,52%.