Exclusivo: cerealeras prometieron a Caputo u$s 5000 millones para descomprimir diciembre

Apenas una semana antes del inicio de la gestión de Javier Milei, poco se conoce aún del nuevo plan económico. La sed de divisas es alta habida cuenta de la deuda generada por el propio BCRA y los vencimientos que se avecinan en el corto plazo.

Una fuente cercana al presidente electo aseguró a El Cronista que ya hay "un principio de acuerdo con las cerealeras para liquidar rápidamente u$s 5000 millones, la mitad por lo ya cosechado y la otra mitad por la que se viene de soja desde abril".

Un detalle no menor es el tipo de cambio al que se van a efectuar estas liquidaciones, el cual aún no se haya definido.

El economista Fernando Marull aseguró a El Cronista que "un dólar oficial bajo requiere si o si seguir con el cepo cambiario y puede llevar a que el BCRA no compre reservas genuinamente. Esto implicaría un riesgo para el programa de estabilización. Si bien se puede apuntalar si se consigue financiamiento por u$s 10.000 millones a u$s 15.000 millones, si sigue la sensación de dólar barato, es una pata que arranca débil".

Los saldos del Tesoro y el BCRA serán los que marquen los tiempos del ajuste

Marull recordó que en 2015, la Argentina salió del cepo con unificación cambiaria a lo que se sumaron u$s 10.000 millones disponibles (u$s 3000 millones del swap con China, u$s 2000 millones de los bancos y u$s 5000 millones comprometidos a liquidar de las cerealeras).

Hasta el momento serían los únicos dólares frescos, los del agro, los que contaría Luis Caputo en el inicio de su gestión. El crédito externo y nuevos desembolsos del FMI no están disponibles en el corto plazo.

Quizás en las negociaciones con las cerealeras surja algún vestigio de racionalidad respecto a lo que va a ser la devaluación inicial.

Todo estará en función de la credibilidad del ajuste fiscal que prometa la nueva administración. A mayor credibilidad en el ajuste fiscal, menor el salto cambiario necesario en el inicio de la gestión.

El temor en la plaza cambiaria, en base a varios trascendidos de las medidas de Luis Caputo es que la devaluación inicial se quede corta y obligue luego, a las pocas semanas a un nuevo salto cambiario.

Hoy el dólar para exportadores se ubica en torno a los $ 600, lo que actúa como piso para el nuevo tipo de cambio. Por debajo de los $ 700 en el mercado se lo estima bajo.

"La semana pasada nosotros proyectábamos un nivel de $ 800 de oficial y una brecha menor, cercana a 25% (CCL de $ 1000). En cambio, el Plan Caputo apuntaría a un $ 650 al inicio. El beneficio mas gradual en lo cambiario es por tema inflación; el costo es que menor devaluación ($ 650), implica convivir con mas brecha y un Banco Central que le cuesta comprar", advierte Marull.

En 2015, el PRO aplicó un shock cambiario y gradualismo fiscal. En esta ocasión, destaca el economista, sería la inversa, shock fiscal y gradualismo económico.

¿El dólar tocó un piso? Cómo se moverá en una semana clave previa al cambio de mando

Las operaciones a futuro a fin de diciembre se encuentran en torno a los $ 750 lo que también marca otro valor estimado del salto cambiario inicial.

Pero en realidad todo estará en función de la credibilidad del ajuste fiscal que prometa la nueva administración. A mayor credibilidad en el ajuste fiscal, menor el salto cambiario necesario en el inicio de la gestión.

Lo que llama la atención es que aún no se conozca el Secretario de Hacienda que acompañará a Luis Caputo en Economía. Es un cargo clave en medio del ajuste fiscal.

La clave además pasa porque una vez liberado el tipo de cambio, no sean necesarios frenos a las importaciones, las ya temidas SIRA y que al mismo tiempo alimente las liquidaciones de exportadores. Si las expectativas son de un dólar "barato" más presión habrá en el mercado mayorista pese a la devaluación inicial.

Lo ideal en paralelo sería que el plan de ajuste fiscal cuente con un sello de garantía del staff del FMI. Lo que llama la atención es que aún no se conozca el Secretario de Hacienda que acompañará a Luis Caputo en Economía. Es un cargo clave en medio del ajuste fiscal.

Respecto de la presidencia del BCRA y la posibilidad de que Santiago Bausili ocupe el lugar de Miguel Pesce, un allegado a Caputo anoche señaló que "no se lo puede confirmar; no es un hecho". De todos modos, contar con u$s 5000 millones de oxígeno inicial de las cerealeras no es poco para el arranque.