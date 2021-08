Cepo: Kulfas habló de una "flexibilización" y un "punto intermedio" frente a la liberalización extrema

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se refirió ayer a la posibilidad de que el Gobierno flexibilice el cepo cambiario. Si bien defendió las restricciones vigentes al argumentar que "corresponden a un escenario de sobreendeudamiento y a una economía con escasez de dólares", también expresó que desde el Gobierno están buscando "un punto intermedio" a las "restricciones tan duras que de a poco podamos ir flexibilizando" .

"Estamos en contra de las medidas de liberalización financiera extrema que generó el Gobierno de (Mauricio) Macri, pero también queremos buscar un punto intermedio entre restricciones tan duras que de a poco podamos ir flexibilizando ", expresó Kulfas en diálogo con CNN Radio.

Para el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, las actuales restricciones cambiarias " corresponden a un escenario de sobreendeudamiento y a una economía con escasez de dólares que estamos comenzando a revertir , mejorando las exportaciones, con una política productiva que permite ahorrar divisas por mayor producción local". Sin embargo, subrayó que "son procesos que llevan tiempo".

Si bien Kulfas planteó la flexibilización del cepo cambiario como una posibilidad hacia adelante, también consideró que en marzo último el Gobierno dio "un paso" en ese sentido al habilitar "una flexibilización" en materia de pago de dividendos. " Nosotros dimos un paso en marzo cuando mediante un decreto habilitamos una flexibilización en las restricciones para grandes inversiones, poder habilitar la posibilidad de tener flexibilidad en materia de pago de dividendos , de pago de deudas a aquellos inversores nuevos que aparezcan", destacó Kulfas en la mencionada entrevista radial.

No se trata del primer guiño que realiza el Gobierno respecto a una posible flexibilización del cepo cambiario en la recta final rumbo a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a realizarse el 12 de septiembre.

La semana última había sido el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, el encargado de dejar abierta esa misma ventana. " En la medida que podamos exportar más seguramente seguiremos reduciendo nuestras restricciones cambiarias para en algún punto llegar, esperemos que lo más pronto posible, a no tener que necesitar de este tipo de controles", había dicho el titular de la autoridad monetaria el jueves en una conferencia virtual organizada por el Consejo de las Américas.

Otro de los puntos salientes de la entrevista que concedió ayer el ministro de Desarrollo Productivo se centró en las negociaciones en curso con el FMI para alcanzar un nuevo programa de financiamiento. Al respecto, Kulfas dijo que "es un tema importante para terminar de resolver los problemas de endeudamiento excesivo que dejó el Gobierno anterior".

"Ya se dio el primer paso con los acreedores privados el año pasado, y resta ahora este acuerdo con el FMI que fue muy negativo para el país, que no sirvió para nada, no estabilizó la economía, no generó recursos para infraestructura, la industria, pero hay que darle una solución y creemos que va a ser importante dar previsibilidad al respecto", agregó sobre ese punto.