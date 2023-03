Cedear: Cuáles son las oportunidades generadas por la volatilidad en Wall Street

La volatilidad en Wall Street se disparó al máximo valor del año, tocando niveles vistos en el último cuatrimestre del año.

Las expectativas sobre la suba de tasas de la Fed, y luego la quiebra de bancos regionales en EE.UU., junto con las tensiones ante una eventual quiebra de Credit Suisse, provocaron un rally en la volatilidad.

Ante este escenario, los inversores ven oportunidades en acciones defensivas.

Más volatilidad en el mercado

El índice de volatilidad VIX, o también llamado el indicador del miedo, se disparó a 29 puntos esta semana, alcanzando su mayor valor desde septiembre pasado.

El aumento de la volatilidad se da en un contexto en el que las acciones también operaron con mucha tensión a lo largo de la semana, con fuertes movimientos alcistas y bajistas.

La quiebra de bancos regionales, los temores del colapso de Credit Suisse y las especulaciones sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal, provocaron en las últimas semanas mayor volatilidad en el mercado.

En la última semana, las acciones en Wall Street operan al alza, con ganancias de 6,3% en el Nasdaq, 2,65% en el S&P500 y 1,1% en el caso del Dow Jones.

Si bien se evidencian subas, la tensión sigue estando presente por temores de caída de más bancos en el sistema financiero.

Por otro lado, las sospechas iniciales de que la Fed iba a subir fuerte la tasa, para luego especular con el fin del ciclo de suba de tasas más anticipadamente, provocaron cambios fuertes en el mercado que se tradujeron en una mayor volatilidad.

Ante la posibilidad de subas de tasas menores, se desplomaron los rendimientos de los bonos del tesoro en cuestión de días.

Este fuerte movimiento a la baja en los rendimientos se tradujo en un escenario de mayor volatilidad en el mercado de bonos, haciendo que la misma alcance su mayor valor desde 2009.

Este escenario se exacerbó en los últimos días con la crisis en el sistema financiero.



Flavio Castro, analista de Asset Management de Criteria, destaca que el mercado estadounidense ha operado con un nivel de volatilidad mayor desde la pandemia hasta la actualidad.

"Dejando de lado estas últimas jornadas, el índice VIX como medida de volatilidad implícita del S&P 500 refleja un cambio notorio. Durante los tres años previos al inicio de la pandemia el VIX tuvo un promedio de 14,4 mientras que en los tres años subsiguientes el promedio es de 24,9. La turbulencia de los mercados en 2022 lejos está de ser un tema del pasado. El 2023 comenzó con grandes desafíos.", remarcó.

Oportunidades en Cedear

En este contexto de mayor tensión, la cautela se apodera de los inversores. Sin embargo, ante movimientos tan fuertes para arriba y para abajo en el mercado, se suelen dar oportunidades de inversión y nuevos puntos de entrada.

Dado que aún la crisis del sistema financiero de Estados Unidos no está resuelto, y que aún no se conoce con certeza cuando será el fin de la suba de tasas de la Fed, asi como tampoco la magnitud de las próximas subas de tasas, los analistas esperan que la volatilidad se mantenga alta.

En ese escenario, recomiendan selectividad a la hora de invertir en acciones.

Santiago Ruiz Guiñazú, estratega de Banza, anticipó que la volatilidad va a seguir en el mercado.

"Las acciones no operan con una tendencia definida, por lo que no vemos prudente hacer recomendaciones de corto plazo. Sin embargo, con una mirada de largo plazo, y asumiendo que la economía de Estados Unidos no entra en recesión, seguimos creyendo que el precio de algunas tecnológicas, como Tesla (TSLA), Facebook (META) o Amazon (AMZN) son interesantes", puntualizó.

Paulino Seoane, head of investment ideas de Balanz, también espera que la volatilidad siga en aumento.

"Cuando la FED actúa tan rápidamente significa que es un evento muy importante a intervenir lo antes posible. En esta línea, seguramente la Fed cambie su estrategia hacia adelante y no sean tan agresivos con la suba de tasas y esa decisión haga que el mercado de acciones tome ímpetu. Son los primeros días, habrá más movimientos hacia adelante así que hay que esperar", comentó.

En cuanto a las inversiones, Seoane recomienda ser cautelosos para tomar posición y esperar como se desarrolla este asunto.

"Siempre estas bajas abren oportunidades en empresas de primera línea que por ahí no están expuestas al sector financiero como las clásicas de siempre: Apple, Microsoft, etc. Eventualmente esta crisis les pega y hay un sell off en el mercado. Puede ser una oportunidad para ir tomando posición hacia adelante", dijo el especialista de Balanz.

Los sectores que mira el mercado

Ante contextos de mayor volatilidad y tensión, los inversores buscaron refugio en el oro durante las últimas jornadas.

En ese sentido, las acciones del sector minero también se vieron favorecidas ante el rally del metal precioso.

Desde comienzo de marzo, el oro sube 6% mientras que las acciones del sector minero se dispararon 9,2%.

Diego Ilan Méndez, Analista de PPI, destaca el rally que se están dando en acciones mineras de oro en un momento de mayor volatilidad en el mercado financiero.

"Las acciones de Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold (HMY) están teniendo un rally interesante", dijo.

Méndez explicó que la razón del rally es porque este metal es considerado como un refugio de valor, primordialmente en tiempos de crisis. Incluso más cuando las tasas de interés son bajas y el costo oportunidad de mantenerse en un activo que no rinde tasa es menor.

"Por ello, en un escenario de crisis donde la Fed se vea forzada a bajar las tasas para fomentar la actividad, podría haber oportunidad CEDEAR del sector", sostuvo.

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, afirmó que en el momento actual de volatilidad encuentra acciones atadas a commodities como una oportunidad, así como también en el sector tecnológico.

"Seguimos priorizando Cedear de empresas relacionadas a commodities a la vez que para el mediano plazo seguimos constructivos respecto a empresas tecnológicas de alta calidad luego de las caídas de 2022. Respecto a este último sector, creemos que habrá algo más de certezas cuando la Fed de algún indicio de finalizar el ciclo de subas de tasas ante una inflación declinante, pero sostenemos que a mediano plazo deberían recuperar parte de lo perdido el año pasado", destacó.

Finalmente, en este contexto, el menú de opciones tiende a ser más variado, con los inversores buscando oportunidades en activos con un grado de seguridad mayor.

En ese sentido, Castro afirmó que para aquellos inversores que quieren posicionarse en "equity", mantener acciones que ofrecen un margen de seguridad a través del pago de dividendos, emerge como una sana estrategia

"Esa clase de acciones amortiguan la baja en los mercados, protegiendo contra la inflación, y mantienen el potencial de revalorización si el performance en los mercados resulta mejor de lo esperado", sostuvo.

Dado el contexto actual, el especialista de Criteria agregó que en tiempos donde la volatilidad se hace presente, las acciones que generan altos dividendos y sostenibles en el tiempo ofrecen al inversor un margen de seguridad.

"Es posible que las acciones de dividendos continúen exhibiendo un rendimiento más sólido con menor volatilidad, especialmente en un contexto de desaceleración económica. En dicho contexto y de cara al 2023, el Portafolio Recomendado de Cedear Criteria mantiene en cartera activos que ofrecen un margen de seguridad a través del pago de dividendos, incorporando cambios en la misma para lo que resta del 2023", dijo.

Entre las acciones que recomienda Castro se incluyen Google, Visa, Cisco, Pepsi, Microsoft, J&J, Chevron y Berkshire Hathaway.