Con el dólar planchado y una inflación que no logra perforar el 2% mensual, los ahorristas e inversores buscan sacar el mayor rendimiento posible a los pesos. Tres instrumentos financieros son buscados para lograr esa estrategia: las cauciones bursátiles, las Lecap y los plazo fijos. ¿Cuáles son sus diferencias, similitudes y a qué perfil de inversor se los recomiendan los analistas del mercado? ¿Qué rendimientos ofrecen? La caución, también llamada “el plazo fijo de la Bolsa”, es un préstamo o colocación de dinero de muy corto plazo que se realiza en el mercado de capitales. Un inversor presta otro toma ese dinero y deja en activos (títulos) en garantía, y se compromete a devolverlo a un plazo e interés pactado previamente. El plazo ronda entre uno y treinta días y el riesgo es muy bajo. En la práctica, para el pequeño inversor es “poner la plata a trabajar unos días” con bajo riesgo. Una Lecap (Letra de Capitalización) es un título de deuda emitido por el Tesoro nacional, en pesos, a tasa fija, y que capitaliza intereses. Su vencimiento ronda entre un plazo de uno y doce meses. Sin embargo, la liquidez es alta, ya que el inversor puede venderla antes del vencimiento en el mercado secundario. El riesgo, según los especialistas, es bajo. El plazo fijo es un depósito bancario tradicional donde el ahorrista inmoviliza su dinero por un plazo determinado a cambio de una tasa de interés. El plazo puede ser de 30, 60, 90, 180 y 365 días. Si bien es el instrumento más conocido por los ahorristas, cuenta con algunas limitaciones. Una de ellas es la liquidez que es muy baja, ya que el ahorrista no puede retirar el dinero antes, salvo en el caso del UVA precancelable, donde se puede retirar el dinero a los 30 días. A la hora de elegir una caución, una Lecap o un plazo fijo, el inversor tiene que pensar en el plazo en el que necesitará el dinero, qué rendimiento busca, y qué liquidez necesita. “Las tres inversiones son para un perfil conservador / moderado. Son activos súper seguros de corto plazo. El plazo fijo está respaldado por el Banco Central de Argentina, en el caso de Lecap por el Tesoro nacional, y las cauciones están respaldadas por el mismo mercado con garantías y contrapartes que las convierten en la inversión más segura. La caución se toma como la tasa de referencia de cero riesgo de Argentina”, aseguró Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold. Jonatan Kon Oppel, asesor en planificación financiera y fundador de Zait, remarca la importancia del factor tiempo: “Siempre el instrumento depende del horizonte de inversión. Una caución puede ser una buena herramienta para pesos a utilizar en pocos días. Las Lecap o fondos de inversión que invierten en Lecap suelen rendir más, aunque con algo más de volatilidad. Por eso estos últimos son mejores para pesos que no pesamos usar por varias semanas”. Si bien en las últimas semanas hubo volatilidad intradiaria en los rendimientos de las cauciones, las tasas se normalizaron en las últimas ruedas. Actualmente, la caución a un día ofrece un 29% de TNA. “Las Lecap hoy están rindiendo más o menos 35% versus plazo fijo que está en 26%. Entonces hoy es súper interesante invertir en Lecap, sobre todo en las que van de uno a tres meses. Entre marzo, abril y mayo se consiguen los mejores rendimientos”, agrega Colombo. Por su parte, los plazo fijos ofrecen rendimientos que rondan entre el 23% y el 33%. En colocaciones a 30 días, las entidades que ofrece una tasa nominal anual más alta es Voii y Banco de Comercio, con el 33,5% cada uno. De los bancos comerciales más grandes, el Macro es el que más tasa ofrece, con el 27%. Por su parte, los clientes de Banco Nación obtienen un 26% a 30 días, mientras que los de Banco Provincia se alza5.