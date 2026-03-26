En lo que va del año, el dólar oficial cayó 5%. Con tasas en pesos a razón del 3% con interés compuesto, la ganancia del carry trade alcanzó el 15% en dólares en estos tres primeros meses del año. El 1% que bajó el dólar oficial a $ 1400, y el mismo porcentaje que descendió el MEP a $ 1404 y el contado con liquidación a $ 1453, con un blue a mitad de camino en $ 1420 tras una merma del 0,4%, lo que marca una divisa que se aleja un 20% del techo de la banda cambiaria. El Gobierno aprovecha esta pax cambiaria para ir bajando las tasas, de modo de pagar menos por los intereses de la deuda en moneda nacional, y a su vez, tratar de ir bajando las tasas activas. Así fue como el Banco Nación bajó otra vez las tasas de plazo fijo, ahora del 24 al 23% anual, marcando la cancha para que las demás entidades hagan lo mismo. Ir bajando sus tasas pasivas y, por ende, marcar un descenso en sus tasas activas, y así impulsar nuevamente los créditos, que fueron un motor de la economía durante el primer semestre del año pasado. El Central aprovechó para comprar u$s 146 millones, lo que representó el 41% del volumen negociado, y adquisiciones que se mantienen en forma ininterrumpida desde el 5 de enero pasado. Con semejante ritmo de compras, el foco vuelve a las reservas, particularmente en las netas. A partir de la última Planilla de Liquidez en Moneda Extranjera del BCRA, publicada el viernes, las reservas netas a fines de febrero se ubicaban en torno a -u$s 2888 millones en su medición más exigente, neteando como pasivo de corto plazo a los vencimientos de Bopreal a 12 meses vista y los depósitos del Gobierno en el BCRA, según revelan desde PPI. Con esta base, mejoran su estimación y, al 18 de marzo, las netas se ubicarían en -u$s 2950 millones, erosionadas en parte por la reciente caída del precio del oro. De hecho, este cálculo aún no incorpora plenamente las bajas de los últimos dos días, que implicaron una reducción adicional de -u$s 639 millones en las tenencias del BCRA. En lo que va de marzo (igual a decir desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente), la caída acumulada en la valuación del oro ya ronda los u$s 1307 millones, afectando de forma directa las reservas internacionales. Del lado de la demanda, las importaciones de los últimos cuatro meses promediaron u$s 5350 millones, versus u$s 7200 millones en septiembre y octubre, producto del adelantamiento preelectoral y la menor actividad económica actual. La incógnita sobre la sostenibilidad pareciera recién perfilarse para el segundo semestre, cuando los flujos y la estacionalidad favorable cedan.