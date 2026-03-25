El Gobierno buscará esta semana prolongar la pax monetaria, al enfrentar una nueva licitación de deuda mientras caen las tasas y retrocede el dólar. Con ese objetivo, el Tesoro anunció este miércoles cuáles son los instrumentos que ofrecerá al mercado, con los que buscará hacerse de pesos y dólares para renovar vencimientos por casi $ 8 billones. El menú vuelve a ser amplio: se destacan nuevas letras a tasa fija, bonos CER, títulos que ajustan por tasa Tamar, y dólar linked. Además del Bonar 2027, ofrece un nuevo título en dólares que vencerá en 2028, un año después de las elecciones presidenciales del año que viene. Emitirá un monto máximo de u$s 150 millones por cada bono, al tiempo que habilitará una segunda vuelta por hasta u$s 100 millones en cada caso. “Con este menú, se ve claramente que el Gobierno desea extender vencimientos inclusive a fechas post elecciones, adicionalmente se ofrece una conversión del boncer TZX26 a tres bonceres a agosto de 2027, marzo de 2028 y marzo de 2029″, aseguró a El Cronista Piedad Ortiz, chief economist de Wise Capital. El mercado espera que el ministro Luis Caputo convalide una nueva baja de tasas. “En tanto el tipo de cambio continúe mostrando firmeza, podemos pensar que el Tesoro no se apresurará a mantener el sesgo contractivo ni buscará un rollover muy por encima del 100%“, estimó PPI. En cambio, desde Adcap Grupo Financiero esperan un rollover por encima del 100%: “En términos de premio, vemos más espacio a convalidar una tasa por encima de secundario en los Boncer, por tratarse de títulos más largos, y menos en la Lecap de julio”. Ortiz, por su parte, también apuesta por el relajamiento monetario: “Es probable que el Gobierno alcance un buen rollover por encima del 90%, con la demanda seguramente concentrada en la Lecap a julio con una TEM probable de 2,45% o 2,6%, en un contexto de liquidez más holgada, con una caución a 1 día operando en torno al 20%. Se busca que la tasa comprima en la curva de pesos, para dar un alivio en términos financieros”. Desde PPI remarcaron que “la reciente incorporación al equipo de Ernesto Talvi puede ser vista como una señal de que Finanzas acepte algo más de liquidez en el sistema, reconfigurando prioridades entre lo que puede ser el ritmo de desinflación versus el dinamismo de la actividad”. LECAP al 17/07/26 (S17L6) - nueva BONCER al 30/09/27 (TZXS7) - nueva Boncer al 29/09/28 (TZXS8) - nueva Bono Tamar al 26/02/27 (TMF27) Dólar Linked al 30/06/28 (TZV28) Bono Hard Dólar al 29/10/27 (AO27) Bono Hard Dólar al 31/10/28 (AO28) - nuevo.