El Gobierno se reunió en las últimas 48 horas con las cabezas de los principales brokers de la City, desde Adcap hasta Allaria pasaron por el Ministerio de Economía, lo que avivó la expectativa de una liberación en breve del cepo al dólar para las empresas. En la City barajan dos posibilidades: que se vuelvan a habilitar los préstamos en dólares para personas y empresas no generadoras de dólares (se trató en un encuentro entre el Banco Central, Javier Milei y Luis Caputo) y la segunda es que haya un relajamiento para los dólares para depositarias del exterior. “Cabe recordar que, luego de la caída de la Ley de Convertibilidad, solo se permite que los depósitos en dólares se apliquen a préstamos para sujetos que generen ingresos en esa moneda. Pero la capacidad prestable de los bancos en pesos está limitada porque el ratio de préstamos vs. depósitos en pesos está en sus máximos. Y es una oportunidad para el Gobierno abrir la canilla en dólares para los bancos por la estabilidad del dólar”, dijo a El Cronista una fuente cercana a uno de los bancos más grandes de la Argentina. “Es propicio pues el tipo de cambo en todas sus variantes está bajando y, en marzo, comienzan las liquidaciones de la cosecha gruesa. Es decir, si hipotéticamente decidieran eliminar restricciones y se recalentara la demanda de dólares, cosa que veo poco probable, tendrían la liquidación de la cosecha gruesa para contrarrestar”, apuntó a este medio un asesor del Gobierno. Detalló que, en los últimos meses, se ha visto un crecimiento muy significativo de los depósitos en moneda extranjera (están en el récord histórico), mientras que los que son en pesos se mantienen estables y no crecen al mismo ritmo. Así, los bancos tienen cierta capacidad prestable ociosa en dólares producto del crecimiento de los depósitos, pero está limitada por las restricciones. “En ese contexto es que el BCRA evalúa flexibilizar la normativa”, indicó. “La idea es aprovechar la masa de dólares que están depositados en el sistema bancario, que hasta ahora solo puede utilizarse para financiar exportaciones. El argumento es que deberían poder utilizarse para dar crédito en dólares y estimular la actividad local”, resumió Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio. Para hacerlo, deberían derogar el Decreto de 2002 que limita los créditos o modificarlo. “Lo quieren hacer ahora porque se ve que el flujo de ingresos es importante y entra en vigencia la Inocencia Fiscal para quienes blanqueen tenencias en dólares”, dijo. En este punto, el conferencista internacional y experto en temas tributarios Daniel Perrotta coincide en que se enmarca en la implementación de ese plan, que “simplifica declaraciones y pago de impuestos”. “Una forma de que funcione es que se autorice a los bancos a prestar y puedan dar tasas atractivas a los colchoneros”, apuntó. Otro de los anuncios que se espera tiene que ver con los dólares del mercado de capitales. Una voz con acceso a información confidencial del Gobierno dijo a este medio que “van por facilitar el movimiento de los dólares a la timba”. Se refiere a terminar con las limitaciones que existen para las firmas de inversión de afuera. “En el exterior no se entiende por qué sigue vigente la Resolución 1093 de la Comisión Nacional de Valores, que es la que limita a $ 200 millones diarios la transferencia de valores negociables a entidades depositarias del exterior (CCL). Muchos players se conservan timoratos a la hora de apostar un pleno a Argentina porque ven con reluctancia y escepticismo que no haya plena libertad de flujo de capitales”, indicó Martín Fernández Dubais, Asset Manager en Argentina y Nueva York. En consecuencia, se espera el gobierno argentino termine de desarmar por completo el régimen cambiario de control de capitales, ya que “las firmas de inversión y empresas están encorsetadas para mover libremente sus fondos todavía”. Según pudo saber este medio, en Wall Street, bancos de inversión reciben crecientes “reverse inquiry” con intenciones de apostar a la profundidad y apertura del mercado de capitales de Argentina. Un elemento que juega fuerte en esta tendencia es que se acerca la “Argentina Week” en Mahattan, Nueva York, y muchos piensan que el Gobierno se perderá de cerrar varias operaciones si insiste en la persistencia de regulaciones cambiarias y bursátiles.