Argentina inédita: el BCRA compra dólares, el peso se aprecia y las tasas de interés operan en baja. Hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, realiza una licitación de deuda del Tesoro para renovar vencimientos por $9 billones. ¿Bajarán más las tasas? ¿Buscará Economía ampliar el colchón de pesos que posee? Todo en un mercado en que el la sesión del Senado por la reforma laboral marcará el ánimo de los inversores. El BCRA compró u$s 42 millones en el mercado ayer, extendiendo su racha de compras a 27 sesiones y acercó la acumulación del 2026 a u$s 1700 millones. En A3 Mercados, los futuros de dólar cayeron 1% con tasas implícitas en descenso, del orden del 25% al 29% en función del plazo de los contratos. En la licitación de deuda de hoy, Caputo ofrece múltiples Lecaps y Boncaps a tasa fija, bonos CER a lo largo de la curva, bonos TAMAR, y un bono indexado al dólar al 26 de abril. Los depósitos del Tesoro en pesos en el Banco Central son de cerca de $3 billones, una suerte de colchón para atender posibles necesidades de fondos en el Palacio de Hacienda. Con la inflación en niveles elevados tras la difusión del dato de enero, el mercado aguarda que Economía emita una señal absorbiendo pesos, pagando un premio por sobre las tasas imperantes en el mercado en lugar de minimizar los costos de financiamiento. “Como se esperaba, el equipo de Finanzas publicó las bases de la licitación, que ofrecen una amplia gama de instrumentos para cubrir los pagos de deuda en moneda local por aproximadamente $8 billones, en manos íntegramente privadas. Cabe destacar que la cifra original de $9,6 billones (incluyendo tenencias privadas y públicas) se verá reducida por la operación impulsada por el BCRA, donde canjeará sus BONCAP con v por títulos con vencimiento más largo” destacó un informe de PPI. “Nuestra hipótesis de que la presión sobre las tasas de corto plazo sería efímera se confirmó. La tasa overnight (o la llamada “caución” de 1 día) se sitúa nuevamente en torno al 24,8% (el promedio de la semana pasada de enero se situó en el 24,6%), lo que indica una situación más tranquila en términos de volatilidad intradía. Las condiciones de liquidez del sistema bancario mejoraron de $0,73 billones en la fecha de liquidación de la última subasta (30 de enero) a una tenencia más moderada de $0,55 billones. Nuestra intuición es que el equipo económico volverá a intentar mantener estable el tipo de cambio, a la vez que mejora la acumulación de reservas al menos hasta que el IPC se normalice” agregó. “El equipo económico decidió no volver a operar con los BONCAP que se encuentran en la parte final de la curva de tasa fija por segunda subasta consecutiva, lo que debería ser positivo para estos instrumentos en el mercado secundario. No obstante, el equipo financiero seguirá ofreciendo duración mediante bonos vinculados al IPC. En nuestra opinión, esto no pasó desapercibido y constituye una señal interesante. Desde la perspectiva del emisor, los puntos de equilibrio de inflación para el primer semestre de 2027 aún parecen relativamente elevados. Considerando este hecho y en un contexto cambiario más tranquilo, seguimos viendo valor en la parte final de la curva de tasa fija” aconseja PPI. Por su parte Grit Capital sostiene que “el comportamiento financiero interno confirma que la confianza se está profundizando. Si bien el crecimiento general del crédito en pesos se mantiene moderado debido a la previsible estacionalidad del verano, la composición de los flujos de ahorro e inversión está cambiando. Los datos de fondos mutuos muestran una clara rotación de los fondos vinculados al dólar hacia instrumentos denominados en pesos”. Agrega que “en general, los depósitos en pesos han crecido moderadamente, pero los depósitos a plazo se han expandido con fuerza, mientras que los depósitos a la vista se han contraído. Este patrón indica una mayor comodidad para mantener saldos en pesos a largo plazo y una menor preferencia por la liquidez inmediata”. Un supermiércoles en definitiva: sesión clave en el Senado y licitación de deuda.