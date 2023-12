Cambios en beneficios corporativos: más consumos en supermercados en primeros días del mes

La aceleración de la inflación, la caída del poder adquisitivo y del consumo generaron un cambio de 180 grados en los beneficios corporativos que las empresas le dan a sus trabajadores. Nubi, una de las fintechs que emite en Argentina tarjetas prepagas que las empresas le dan a sus empleados, sostiene que los rubros que más crecieron con respecto al año pasado son supermercados y almuerzos, mientras que notaron que aumentó la velocidad de uso del beneficio que perciben los empleados.

El monto promedio de cada tarjeta trepó 224% interanual. Mientras en noviembre de 2022 era de $ 16.500, en el mismo mes de este año asciende a los $ 53.500.

"Lo más importante que estamos observando es que en empresas que no restringen el uso de beneficios a un sector en particular y le dan la libertad de gastar a sus empleados en lo que deseen, tienen como líderes a los rubros de supermercados y almuerzos. Los beneficios hoy no son un premio para el empleado, sino una ayuda para mejorar la economía personal y del hogar", explicó Ariel Peralta, gerente de marketing de Nubi.

"También cambió la velocidad de uso del beneficio. Durante el primer trimestre del año, en promedio, los usuarios consumían durante los primeros 7 días del mes entre el 30% y el 40% de su beneficio mensual. Durante noviembre y diciembre, en los primeros 7 días del mes, los usuarios consumieron entre el 50% y el 55% de su beneficio mensual", agregó, en referencia a la necesidad de adelantarse a remarcaciones de precios.

Además, las empresas empezaron a transformar la tradicional caja navideña en nuevos formatos. "La mayoría de nuestros clientes son empresas que este año optaron por fondear las tarjetas prepagas con el equivalente del monto que tenían pensado invertir por caja navideña. Sus empleados tuvieron la libertad de armar su propia caja navideña de acuerdo a sus gustos y preferencias comprando los productos que les gustaban o más necesitaban para las fiestas", explicó Peralta.

Otro cambio que propició la inflación fue el adelanto del beneficio de fin de año. La empresa que ofrecía un monto de gratificación para fidelizar a sus empleados lo otorgó apenas empezó diciembre. Hay casos de compañías que, incluso, se anticiparon a darlo en noviembre con el objetivo de preservar el poder de compra e impactar positivamente en favor de sus empleados.