¿Cambio de estrategia de Caputo? Por qué ahora ofrece bonos de deuda cortos

La nueva estrategia del Gobierno con el manejo de la deuda en pesos llamó la atención en el mercado. A diferencia de los canjes anteriores, en los que postergó los pagos para 2026, en la licitación de este miércoles buscará rollear casi $ 2,7 billones con títulos con vencimientos a entre uno y cuatro meses, previo a las elecciones, lo que contiene un riesgo.

En el menú de instrumentos que ofrecerá el Tesoro, la duración más corta se encuentra entre las Lecap. Una de ellas, la S31M5, vencerá en 31 días, mientras que la S28A5 lo hará en 59 días y la S18J5, en 110 días. Por su parte, el Boncer cupón cero TZXY5 vencerá en 91 días. Es decir, el más largo vencerá después de mediados de junio.

Para el analista Christian Buteler, el Gobierno busca asegurar un alto porcentaje de renovación de la deuda, luego de los bajos niveles de rollover de los canjes anteriores, sin tener que convalidar rendimientos muy altos, intentando mostrar un sendero decreciente en las tasas de interés que ayude a manejar las expectativas de inflación.

"Nunca es bueno concentrar vencimientos de deuda antes de las elecciones, pero probablemente estirar los plazos implicaría pagar tasas de interés más altas. La apuesta sería generar la confianza suficiente para que esos vencimientos no se conviertan en un problema previo a las elecciones. Obviamente, es una decisión que tiene sus riesgos", advierte.

PPI agrega que el Tesoro no quiere convalidar tasas de interés altas en el tramo largo a tasa fija, probablemente con la intención de aliviar la presión sobre ese segmento. En ese sentido, resalta que en lo que va de febrero los títulos de esta misma clase y de mayor duración han registrado caídas de hasta 1,4%, prolongando la debilidad en ese tramo.

Adrián Yarde Buller, economista y estratega jefe en Facimex Valores, coincide en que la propuesta de títulos de muy corta duración apunta a no convalidar tasas de interés más altas, luego de que en las últimas jornadas los rendimientos de los instrumentos en pesos se mostraron alcistas, tanto en la curva de tasa fija como en CER.

"Además, estamos en una época estacionalmente muy favorable en materia fiscal, en la que el Tesoro no necesita pesos. Puede darse el lujo de emitir títulos cortos para no convalidar estas tasas. Por como viene el mercado, incluso, podríamos ver nuevamente al Tesoro prefiriendo no renovar todo y usando su enorme liquidez para cancelar lo que no se renueve", sostiene.

Yarde Buller resalta que con el último gran canje de deuda en pesos no quedó una concentración de vencimientos importante en los meses previos a las elecciones, por lo que considera que hoy no es un problema. Incluso, afirma, sería esperable que con el correr de los meses la concentración se agrande previo a los comicios, algo habitual en años electorales.

Además, de acuerdo con el especialista, los $ 2,7 billones que vencen son los menos desafiantes de todo el primer semestre del año, que corresponden a la Lecap S28F5 ($ 1,8 billones) y a bonos diseñados para integrar encajes, entre los que sobresale el TG25 ($ 0,9 billones). Estima que el total a vencer está en manos privadas y la mitad la tiene los bancos.