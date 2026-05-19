La Fuerza Aérea retira los aviones de combate en funciones más viejos del mundo: sus reemplazos todavía no vuelan. (Representación creada con IA)

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La Fuerza Aérea Argentina confirmó el retiro definitivo de los últimos A-4AR Fightinghawk, una decisión que marca el cierre de uno de los capítulos más extensos de la aviación militar nacional. El proceso forma parte del recambio hacia una nueva flota de combate y no corresponde a una medida improvisada.

Después de décadas de servicio, estas aeronaves dejaron de operar oficialmente en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en San Luis. La baja responde a criterios de planificación, mantenimiento y sostenibilidad operativa dentro del proceso de modernización militar.

Aunque el reemplazo ya fue definido, la transición todavía atraviesa una etapa clave. Los nuevos sistemas comenzaron a incorporarse, pero aún no fueron declarados con capacidad operativa plena para misiones de combate.

El fin de una era: Argentina retira oficialmente los A-4AR Fightinghawk

El retiro oficial fue anunciado el 14 de mayo de este año y puso fin a casi 60 años de operación de la familia A-4 Skyhawk en Argentina. La institución informó que la decisión se tomó tras un análisis estratégico enfocado en eficiencia operativa y costos de sostenimiento.

Argentina fue el primer cliente internacional del A-4 Skyhawk, incorporando las primeras unidades en 1966. Décadas después, los A-4AR Fightinghawk llegaron como modernización de la flota histórica y permanecieron activos durante casi 30 años.

Argentina fue el primer cliente internacional del A-4 Skyhawk, incorporando las primeras unidades en 1966. ChatGPT

Estas aeronaves incorporaron mejoras importantes para su época, como aviónica digital, radar modernizado y capacidad para integrar armamento aire-aire y aire-superficie. Aun así, con el paso del tiempo comenzaron a enfrentar limitaciones logísticas y falta de repuestos.

El rol histórico de los Skyhawk en la Fuerza Aérea Argentina

Los aviones de la familia Skyhawk tuvieron un papel central durante la Guerra de Malvinas de 1982. Las aeronaves realizaron ataques a baja altura contra la flota británica en algunas de las misiones más recordadas del conflicto.

Los históricos A-4B y A-4C fueron luego reemplazados progresivamente por los A-4AR Fightinghawk, incorporados desde 1997 mediante un programa de modernización realizado junto a Lockheed Martin.

En total, el programa sumó 36 aeronaves entre unidades monoplaza y biplaza, lo que permitió sostener durante décadas parte de la capacidad de combate supersónico de la Fuerza Aérea.

Cómo avanza la transición al F-16 en Argentina

Argentina avanzó en la compra de aviones F-16 AM/BM provenientes de Dinamarca como parte del plan para reconstruir su capacidad de defensa aérea. La operación fue confirmada tras años de negociaciones y múltiples intentos fallidos de adquisición de otras aeronaves.

Los nuevos F-16 ya comenzaron actividades de vuelo en el país durante marzo de 2026, según informó oficialmente la Fuerza Aérea. Sin embargo, los pilotos todavía atraviesan una etapa de familiarización y entrenamiento con el nuevo sistema de armas.

Por este motivo, aunque los reemplazos ya vuelan en territorio argentino, todavía no fueron declarados con capacidad operativa plena para cumplir todas las misiones previstas.

La transición también incluye adecuaciones logísticas, entrenamiento técnico y futuras definiciones vinculadas al reabastecimiento en vuelo, considerado uno de los desafíos pendientes del nuevo sistema.