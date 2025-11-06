Durante la última semana, varios bancos ajustaron a la baja las tasas de interés que ofrecen para plazos fijos a 30 días. Esta tendencia refleja un cambio en el escenario financiero que impacta directamente en los rendimientos que pueden obtener los ahorristas.

En este contexto, resulta clave comparar cuidadosamente las opciones disponibles antes de decidir dónde depositar el dinero. Las diferencias entre bancos pueden ser significativas y, según el monto invertido, representar una variación de varios miles de pesos en el resultado final.

Plazo fijo: ¿qué banco paga más?

Este jueves 6 de noviembre, el Banco Reba encabeza el ranking de tasas de interés para plazos fijos online a 30 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 37%.

En segundo lugar, se ubican Crédito Regional, Voii y Meridian, que ofrecen una TNA del 36% tanto para clientes como no clientes.

Ranking de bancos: ¿qué bancos ofrecen tasas de interés más altas?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza periódicamente una tabla comparativa de tasas, que incluye los diez bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informan la tasa ofrecida a personas que no son clientes:

Banco REBA: 37%

Banco Meridian: 36%

Banco VOII: 36%

Crédito Regional: 36%

Bibank: 35%

Banco CMF: 35%

Banco del Sol: 35%

Banco del Chubut: 35%

Banco Mariva: 35%

Banco de la Provincia de Córdoba: 34,5%

Banco Bica: 34%

Banco de Tierra del Fuego: 34% para clientes y 31% para no clientes

Banco de Corrientes: 33%

Banco Nación: 33%

Banco Macro: 33%

ICBC: 32,25%

Banco Julio: 32%

Banco Dino: 32%

Banco Comafi: 32%

Banco Hipotecario: 31,5% para clientes y 35% para no clientes

Banco Masventas: 30%

Banco Formosa: 30%

Banco de Comercio: 30%

Banco Credicoop: 29%

Banco Ciudad: 28%

BBVA: 27%

Banco Galicia: 27%

Banco Provincia: 27%

Banco Santander: 27%

¿Cuánto gano si deposito $ 1.000.000?

El Banco Reba ofrece una TNA del 37%. Si se decide invertir $ 1.500.000 en un plazo fijo a 30 días en esta entidad, se obtiene una ganancia mensual aproximada de $ 45.616,44. Al finalizar el mes, el monto total será de $ 1.045.616,44.

En cambio, si se invierte en un banco con TNA del 27%, como Banco Provincia, la ganancia mensual será de $ 33.287,67, lo que representa una diferencia de $ 12.328,77 por mes.