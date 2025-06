Cae la compra de dólares para atesoramiento, pero aumenta el pago de tarjeta con divisas propias

En mayo, luego de que se disiparon las tensiones por la eliminación parcial del cepo, la compra de dólares de los clientes en los bancos se redujo a u$s 781 millones, casi un tercio respecto al mes previo, mientras que las entidades vendieron u$s 701 millones en el mercado oficial de cambios. Por su parte, el Banco Central no intervino durante todo el mes.

Así lo indicó este viernes el Central en su Balance Cambiario sobre mayo, en el cual precisó que el "sector privado no financiero" fue comprador neto dólares por u$s 285 millones, muy inferior a los u$s 1856 millones de abril, aunque los egresos netos de "personas humanas" crecieron a u$s 3846 millones, gran parte para atesoramiento.

Colapsa el dólar en el mundo: impacto local y qué esperan los analistas para el tipo de cambio

La entidad informó que el mes pasado las "personas humanas" registraron compras netas de divisas en concepto de gastos por viajes, pasajes y otros consumos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes por u$s 770 millones, casi sin cambios respecto a los u$s 765 millones que habían registrado en abril.

A la vez, la autoridad monetaria resaltó en su informe que más del 70% de los gastos con tarjetas fueron posteriormente cancelados de forma directa por los clientes con fondos en moneda extranjera. Esta proporción significó así otro incremento, teniendo en cuenta que en abril había sido de alrededor de 60% según lo estimado por la entidad.

De acuerdo con el Central, la cuenta de "viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" no debe asociarse únicamente a los gastos por viajes, ya que en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales de bienes y servicios a proveedores del exterior.