El Gobierno busca un relanzamiento de la gestión luego de la aprobación de la Ley Bases, y el economista Roberto Cachanosky realizó un análisis sobre cómo avanzan las principales variables: las críticas a Javier Milei y la advertencia sobre el dólar que puede cambiar el panorama.

"Estoy de acuerdo con las medidas de fondo, pero vendió cosas que no iba a poder cumplir como la dolarización. La personalidad puede complicar la economía, porque insulta a todo el mundo y no le van a votar las cosas que necesita", sostuvo Cachanosky en declaraciones con Radio Con Vos.

El economista liberal analizó las principales medidas que tomaron Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, al tener la misma corriente ideológica liberal de la escuela austríaca que profesa el Presidente, quien según Cachanosky "no lleva adelante políticas en este sentido".

Cachanosky le dio una pésima noticia a Milei: "Guarda con el tipo de cambio"

"Me parece que se pueden arruinar las ideas. Él dice que todos los que hablan de atraso cambiario están mal, pero él pone un tipo de cambio fijo, tienen unas contradicciones fenomenales, hicieron una tablita a lo Martínez de Hoz y eso terminó muy mal", opinó.

La advertencia de Cachanosky a Milei

Tras un inicio de campaña electoral donde coincidieron en el espacio libertario, Milei y Cachanosky se distanciaron y el analista económico comenzó a realizar distintas críticas que llevaron a fuertes cruces tanto mediáticos como en las redes sociales.

"Él dijo que no iban a subir impuestos y se los pasan subiendo como Ganancias ahora o el de los combustibles, que lo elevan todo el tiempo. Él dijo que iba a levantar el cepo, que no iba a transar. Vos no podés mentir en la campaña y después hacer otra cosa. Por esos motivos la Argentina está así", consideró.

El economista además le dejó una advertencia a Milei: "El panorama lo veo más complicado, el auge del mercado duró un día después de la Ley Bases. Guarda con el tema inflacionario por el atraso del tipo de cambio. Para atraer inversiones vas a tener que transpirar sangre para demostrar que sos serio, esto pasa a lo largo de varios gobiernos".

"El tipo de cambio se traza y cuando lo ajustes vas a tener otra llamarada inflacionaria, el valor del dólar se hizo pelota", amplió.

Por último, se manifestó en contra del RIGI que se aprobó en el Senado y afirmó que "hay un principio de igualdad ante la ley, no puede ser que los que invierten más tengan más derechos que los que ponen un maxikiosco, los derechos están dados para todos".