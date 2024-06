Claudio Zuchovicki le dio la mejor noticia a Javier Milei: "Por fin veo..."

El analista económico Claudio Zuchovicki se mostró optimista luego de la aprobación de la Ley Bases en el Senado y el futuro del país.

" Por fin veo discutir temas nuevos y temas de futuro . Soy optimista porque empezamos a hablar desde reforma laboral hasta incentivo a las inversiones", señaló Zuchovicki en una entrevista con Radio Rivadavia, respecto a dos cambios clave que plantea la ley.

El especialista planteó que "en los últimos 30 años vivimos bajo el ala del Estado, que hace todo por vos, que te subsidia, que te ayuda a pagar las tarifas, que te da un plan social, a qué precio tiene que vender cada uno, a qué precio tiene que exportar, cuándo podés importar y cuándo no podés", cuando, en cambio, él cree que " el sector privado es mucho más eficiente ".

En este sentido, Zuchovicki celebró que con este Gobierno haya más competencia en el mercado.

"La competencia es la que maneja al mundo. La competencia potencia al consumidor y yo creo que, en el mundo, quien manejó todo en los últimos tiempos fue el que tenía la oferta. Ahora, en el mundo y en Argentina, están empoderando al consumidor. Eso descentraliza y empodera al consumidor", agregó.

Hace solo unos días, en una entrevista con Neura Media, el especialista había indicado que, tal vez en 2025, se logre aprobar todo lo que faltó en esta ley.