El 24 de abril se estrenará Byma Clearing, un nuevo sistema de liquidación y riesgo para el mercado de capitales argentino, que sigue evolucionando, y su infraestructura también. Byma Clearing se jacta de ser el nuevo sistema que moderniza la compensación, liquidación y gestión de riesgo, integrando procesos clave en una misma plataforma: un proyecto que, según ellos, eleva los estándares del mercado. Byma Clearing es la nueva plataforma integral de gestión de riesgo, garantías y liquidaciones de Byma, que actúa como cámara compensadora, reemplazando a los sistemas actuales, y brinda control de riesgo en tiempo real, cuya implementación está prevista para el 24 de abril. Byma Clearing introduce un esquema de liquidación más eficiente basado en Delivery versus Payment (DvP), que mejora la seguridad de las operaciones y optimiza los procesos de liquidación. Integrará herramientas de control de riesgo en tiempo real, que fortalecen la gestión preventiva y el monitoreo de posiciones. El nuevo modelo de gestión de garantías permite una administración más eficiente, optimizando su utilización y contribuyendo a la liberación de capital actualmente inmovilizado. Tiene como premisa optimizar la administración de garantías, generando beneficios concretos para los distintos agentes del ecosistema. Además de impulsar la eficiencia operativa, mejorando la velocidad, capacidad y conectividad de sus servicios de post-negociación. A su vez, permitirá aumentar la capacidad operativa ante grandes volúmenes, gracias a una arquitectura modular adaptable a la demanda. Otra de las virtudes es que va a agilizar el lanzamiento de nuevos productos y servicios, reduciendo significativamente los tiempos de implementación. Por último, brindará una experiencia digital más ágil, intuitiva y escalable para todos los participantes del mercado. “Trabajamos en conjunto con el mercado para asegurar una transición a Byma Clearing clara, ordenada y alineada a las necesidades operativas de cada agente, brindando acompañamiento y soporte continuo en todas las etapas del proceso”. “Impulsamos la colaboración con los participantes, fortaleciendo espacios de intercambio que facilitan una adopción progresiva, ágil y eficiente del nuevo sistema”, precisan.