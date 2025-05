Busca San Miguel más financiamiento con la reapertura de una ON

Citrícola San Miguel decidió profundizar sus líneas de financiamiento y anunció la ampliación de su serie XII, la última de sus obligaciones negociables, con las que buscará u$s 10 millones en el mercado.

San Miguel ofrecerá estas ON con cupón de 9,5% y vencimiento en febrero de 2027, según se anunció hoy al mercado. Se trata de una colocación dólar MEP, que podría ser ampliable a u$s 43 millones, de acuerdo con la demanda recibida.

Los organizadores son los bancos Santander y Galicia, quienes también serán los colocadores, junto con Puente, StoneX Securities, Mill Capital Markets, Bull Market, Allaria, Supervielle y Bapro. La adjudicación se realizará este miércoles 14 de mayo y la liquidación, el 16 de mayo.

Durante 2024 San Miguel emitió u$s 146 millones en nuevas obligaciones negociables extendiendo sus plazos, "lo que le permitió fortalecer su balance y continuar con la ejecución de su plan de expansión", recordó la citrícola.

Líder mundial en el procesamiento de limones, San Miguel presentó sus resultados de 2024, con ventas netas por u$s 113,3 millones, 14% frente al cierre de 2023, según informó al mercado. Esto se tradujo en un incremento del EBITDA a u$s 9 millones, u$s 8 millones más que en el año anterior.