Bonos y acciones se dispararon hasta 10% en medio del debate en el Congreso por el acuerdo con el FMI

Las acciones argentinas en Wall Street y los bonos en dólares siguieron recuperándose este jueves, mientras el riesgo país anotó una nueva baja y se alejó más de los 1900 puntos, en medio de la espera del mercado por definiciones del tratamiento legislativo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los bloques del oficialismo y de la oposición en la Cámara de Diputados llegaron anoche a un consenso en los puntos a tratar sobre el proyecto de ley para cerrar un acuerdo con el organismo multilateral. Dicho proyecto de ley empezó a ser debatido esta tarde en el recinto.

Acuerdo con el FMI: sin la presencia de Máximo Kirchner, arrancó una sesión decisiva





Los bonos argentinos en dólares que rigen bajo legislación extranjera cerraron la jornada con incrementos de entre 1,92% y 2,40% a lo largo de toda la curva de vencimientos, mientras que el riesgo país anotó una baja de 49 puntos básicos y quedó en 1834 en la medición del JP Morgan.

En tanto, el Merval subió 3,5% y la mayoría de las acciones locales avanzaron en Wall Street . Los mayores repuntes argentinos en la plaza estadounidense fueron los de Cresud (10%) y Transportadora de Gas del Sur (9,9%), mientras las únicas bajas se dieron en Mercado Libre (-5,4%), Globant (-8,9%) y Corporación América (0,9%).

De esta manera, ante la expectativa local de un avance en el acuerdo con el FMI, las empresas argentinas no se vieron tan afectadas por el mal desempeño de los principales índices externos , que en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania volvieron a caer este jueves, mientras los commodities subieron nuevamente.

índices externos y commodities



Los mercados bursátiles externos volvieron a verse afectados por el fracaso en las conversaciones entre Rusia y Ucrania . En el caso del mercado estadounidense, que también ha estado sintiendo el impacto desde el inicio de esta guerra, se sumó la publicación del dato inflación de febrero, que fue de 7,9% interanual, el más elevado en 40 años.

Entre los principales índices de Wall Street, la jornada terminó con bajas en el Dow Jones (-0,34%), S&P 500 (-0,43%) y Nasdaq (-0,95%). En Europa, en tanto, el índice Euro Stoxx 50 registró una caída de 3,04%. Por su parte, los mercados rusos permanecieron fuera de operaciones .

En tanto, los precios de algunos de los principales commodities volvieron a subir, aunque el petróleo en Brent y WTI registró bajas de 1,85% y 2,67% para ubicarse en u$s 109 y u$s 105,8, respectivamente. Asimismo, el contrato de trigo a mayo cayó 9,5% y quedó apenas por debajo de los u$s 400 por tonelada.