El BCRA renovó su sitio web: cuántas personas lo consultan al año y qué busca con el cambio

A la espera de que el Senado vote el Presupuesto, los activos argentinos arrancaron la semana con señales mixtas. Mientras los bonos subían levemente en la plaza local, operaban neutros en el exterior. El Merval, en tanto, cayó 1% en dólares, hasta la zona de los u$s 1997,98.

Por su parte, los ADR también exhibieron disparidades: Ternium fue el papel que más subía, con ganancias de 4,5%, mientras que Globant lideró las caídas, con un retroceso de 1,8%.

Los títulos soberanos subieron hasta 1,2% en la plaza local, con el AL29 destacándose por encima de los demás. El AL35, en tanto, avanzó 0,7%.

Los mercados de Argentina esperan la media sanción del presupuesto en el Congreso, que autorice al ministro de Economía, Luis Caputo, a colocar deuda en dólares en Nueva York.

La señal más clara de ese suspenso que se vive en el mercado fue el salto de apenas un punto del riesgo país, que se ubicó este lunes en 570 unidades.

El presidente Javier Milei dijo el domingo en una entrevista que no vetará el presupuesto y que apuntará a “acomodar” algunas partidas para sostener el ‘déficit cero’.

En este contexto, el dólar operó calmo en el mercado cambiario. El oficial cerró a $ 1475 en la punta vendedora, mientras que el mayorista lo hizo a $ 1450.