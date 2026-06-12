Las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto este 12 de junio de 2026 en el mercado español, cotizando a 20.27 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 282,093 acciones, lo que indica una ligera caída del 0.34% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos diez días, Iberdrola S.A. mostró volatilidad con alternancia inicial, una racha de tres avances consecutivos hacia el final y una corrección en la última jornada; el balance global es positivo, con más subidas que bajadas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 12.05%, que es menor que la volatilidad anual, que ha alcanzado un 14.60%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Iberdrola ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la reciente fluctuación semanal. La menor volatilidad en este periodo reciente sugiere una menor variación en el rendimiento de sus acciones en el corto plazo.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, luego de deducir todos los gastos, asciende a 5.61B, que se destinará a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao y cotizada en el Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía; produce principalmente electricidad de fuentes renovables (eólica onshore y offshore, solar e hidráulica), además de algunos activos nucleares y de gas de apoyo.

Sus líneas de negocio son Redes (distribución y gestión de redes), Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia), México y otros países y es uno de los líderes mundiales en eólica y en inversión en transición energética.