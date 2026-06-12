Este 12 de junio de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han iniciado la jornada en el IBEX 35 con un precio de 37.80 euros por unidad. A lo largo de la sesión, se ha registrado un volumen de negociación de 17,938 acciones, lo que representa una variación del -0.58% respecto al día anterior.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un balance ligeramente alcista (6 jornadas al alza y 4 a la baja), con volatilidad moderada y una corrección en la última sesión tras un breve tramo de subidas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 16.89%, lo cual es inferior a su volatilidad anual del 19.24%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el corto plazo ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una menor variabilidad en su precio reciente.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y también a la venta de gas en España y Portugal.

Produce energía a partir de fuentes renovables, hidráulicas, nucleares y térmicas; su negocio se organiza en Generación, Redes (e-distribución) y Comercialización/Servicios (incluida movilidad eléctrica). Datos de interés: forma parte del Ibex 35, es una de las mayores utilities del país y su accionista mayoritario es Enel.