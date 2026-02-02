En esta noticia ADR y acciones

En el primer día hábil de febrero, los bonos soberanos en dólares operan con mayoría de bajas, tras el fuerte rally registrado durante enero. Las caídas son moderadas y se concentran principalmente en el tramo medio y largo de la curva, con retrocesos que en general se mueven por debajo del 1%.

No se observan movimientos desordenados ni ventas generalizadas. En este contexto, el riesgo país se ubica en torno a los 496 puntos básicos, algo por encima de los mínimos recientes.

Los papeles de empresas argentinas que operan en Wall Street caen más de 2% en una jornada en la que el New York Stock Exchange (NYSE) retoma la onda verde.

En Buenos Aires, el S&P Merval en pesos cae hasta 1,3% y es una sesión en su mayoría roja para el Panel Líder. El índice líder de BYMA opera apenas por debajo de los u$s 2131, tras haber cerrado la semana con una suba de 4,2% y enero con 6,2% arriba.

Cabe recordar que el S&P Merval arrancó el año sin impulso, pero logró recuperar terreno hacia el cierre de enero y terminó el mes con ganancias. De cara a las próximas ruedas, el foco vuelve a estar puesto en el contexto externo, que se mantiene volátil, y es uno de los principales drivers para el mercado local.

En ese marco, los commodities ganaron protagonismo. Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) explicaron que el petróleo, que había subido con fuerza por la prima geopolítica, muestra una corrección en las primeras horas del lunes tras la baja de la tensión entre Estados Unidos e Irán.

En tanto, el oro y la plata, luego de tocar máximos históricos, registraron una fuerte corrección el viernes. Dado que varias compañías locales están directamente expuestas a estos activos, su evolución será clave en las próximas semanas.

Nuevas ONs

Por otro lado, en el mercado primario de deuda corporativa, Edenor anunció que buscará emitir Obligaciones Negociables adicionales de su Clase 7 hard dollar internacional por hasta US$ 93 millones. El bono paga un cupón fijo de 9,75% y vence en octubre de 2030, con un precio de emisión que quedará definido en la licitación prevista para mañana.

Wall Street y cripto

El S&P 500 y el Nasdaq oscilan entre subas y bajas este lunes, mientras los mercados digerían una fuerte venta en los metales preciosos al inicio de una semana cargada de resultados corporativos y datos económicos clave.

El oro llegó a caer hasta 6% y la plata se desplomó 10% antes de recortar parte de las pérdidas, luego de que la bolsa de derivados CME Group elevara los requerimientos de margen para los metales preciosos tras el desplome histórico del viernes. Las mineras de oro y plata que cotizan en Estados Unidos lograron moderar las bajas y pasaron a operar en alza.

La liquidación de metales se profundizó la semana pasada luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominara a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal para reemplazar a Jerome Powell en mayo, un movimiento que el mercado interpretó mayoritariamente como hawkish.

El Dow Jones sube 0,5% el S&P 500 avanza 0,1%, a 6.948,69, mientras que el Nasdaq Composite lo hace en 0,5%.

El índice de volatilidad VIX trepaba a 17,45, cerca de un máximo de dos semanas, tras una semana previa marcada por resultados mixtos de las mega caps y una mayor incertidumbre de política monetaria vinculada a la nominación de Warsh.

Las acciones de empresas energéticas retrocedieron, en línea con la baja del precio del petróleo, luego de que Trump afirmara que Irán está “hablando seriamente” con Washington, lo que fue leído como una señal de desescalada y menor riesgo de disrupciones en la oferta.

En el mercado cripto, la capitalización total cayó cerca de 13% en los últimos siete días, hasta u$s 2,59 billones. Tras tocar un piso de u$s 2,52 billones, el mercado se ubica apenas u$s 0,1 billón por encima del mínimo de abril pasado.

La fuerte caída posterior a la fase de consolidación sugiere el inicio de una tendencia bajista más prolongada. No obstante, los niveles actuales coinciden con la principal zona de resistencia del período 2021–2024, que pasó a funcionar como soporte en 2025, por lo que se anticipa un período de disputa prolongada en el rango de u$s 2,3–2,7 billones.

Bitcoin opera en torno a los u$s 78.000, recuperándose luego de haber perforado los u$s 75.000 durante la mañana. La criptomoneda inició su rebote en abril desde esa misma zona, que habría actuado como disparador para compras más agresivas.

No obstante, se considera una señal bajista relevante que BTC haya acelerado las ventas tras fracasar en consolidarse por encima de su media móvil de 50 días. El escenario principal para el mercado apunta ahora a una posible caída hacia la zona de u$s 50.000 en el próximo mes y medio o dos meses.