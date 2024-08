Blanqueo: cuántos dólares le prometió Milei al FMI que entrarán

Según el último Staff Report del FMI, el Gobierno espera recaudar 0,3% del PBI con el blanqueo, lo cual dada la penalidad de 5% implicaría que se blanqueen más de u$s 40.000 millones por las distintas alternativas para evitar las multas.

Es difícil plantear cifras alternativas: "A favor de números altos está el hecho de que hay mucho stock que podría regularizarse, ya que los activos argentinos fuera del sistema financiero local, incluyendo declarados y no declarados, suman unos u$s 400.000 millones".

"De eso hay u$s 200.000 millones que calculamos que son dólares en efectivo en el país, en ambos casos se trata de un 70% más de lo que había al momento del último blanqueo", revelan un informe de los analistas de la consultora 1816.

Blanqueo

Ponen en contra lo mal que resultó al final del día la experiencia de 2016, con el impuesto a las grandes fortunas. Al principio, el blanqueo de Macri fue muy exitoso: participaron 255.000 personas, que regularizaron activos por u$s 116.800 millones, incluyendo u$s 93.300 millones de bienes offshore, y pagaron multas por u$s 9.522 millones.

De todo el stock blanqueado hubo u$s 7.700 millones explicados por efectivo, que pasaron a engrosar el stock de depósitos en dólares. Gracias en parte a eso, los depósitos privados en divisas llegaron a un máximo de u$s 32.500 millones en 2019.

Aporte en el PBI

Si bien el blanqueo (así como el RIGI y los créditos hipotecarios) tendrá un aporte positivo en el PBI, son escépticos sobre la posibilidad de que la economía pueda retomar un sendero de crecimiento sostenido mientras haya controles cambiarios.

Quizás lo más interesante de este blanqueo es el potencial que tiene para el mercado de capitales local, por cómo funcionan las Cuentas Comitentes Especiales y la flexibilidad para comprar y vender papeles evitando tener que pagar la multa.

Si llegaran a ingresar u$s 5.000 millones a las cuentas especiales sería un número relevante, ya que representaría el 27% de los depósitos en dólares, que podría atraerse luego a múltiples inversiones.

Oferta en el blue

Un informe de Bull Market señala que el gobierno espera que el blanqueo de capitales y el pago anticipado de bienes personales en los próximos 60 días generen un shock de oferta de dólares en el mercado paralelo, tanto legal como ilegal, de entre u$s 1.500 millones y u$s 2.000 millones en el escenario más pesimista.

Con este shock de oferta de dólares, esperan una caída del mercado paralelo a valores de $ 1.200: "Hasta ahora, el BCRA no ha esterilizado los u$s 1.350 millones que estimamos a $1.300 aún quedan por vender , ya que se contabilizan todas las compras realizadas de reservas internacionales desde el 30 de abril, y el BCRA sigue sin intervenir en el mercado".