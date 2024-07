Blanqueo: Caputo encabeza reunión clave con los agentes de Bolsa

Este martes, a las tres de la tarde, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá en el quinto piso del Palacio de Hacienda a los dueños de los 15 principales Alyc de la Argentina, para pedirles que incentiven el blanqueo de capitales entre sus clientes.

A los agentes de Bolsa los recibirá acompañado por su equipo de asesores, que integran Federico Furiase, Felipe Núñez y Martin Vauthier, además de directivos del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores.

La reunión se trata, más que nada, de un acercamiento hacia los principales tomadores de decisiones, con el objetivo de ver qué necesitan para incentivar y agilizar el blanqueo entre sus clientes y que les recomienden la conveniencia de regularizar sus activos para poder invertirlos y, de esta manera, generar una renta.

Blanqueo

Por eso, por estas horas los presidentes de las principales Alyc están leyendo toda la reglamentación del blanqueo al detalle para ver qué más pueden pedir, en un contexto donde todavía los bancos más importantes aún no han puesto operativas a las cuentas especiales para la regularización de activos, ya que están ultimando los detalles para poder encararlo.

Lo que buscan desde el gabinete económico con esta reunión es tener un canal de comunicación con los dueños de las Alyc para acelerar todo lo relacionado con el blanqueo.

Restricciones cambiarias

"Será una conversación amplia sobre varios temas: el más importante será sin dudas el blanqueo de capitales, pero en un segundo orden no habría que descartar también que pidan opiniones sobre el levantamiento de las restricciones cambiarias", revelan quienes conocen el día a día del equipo económico

La expectativa del Gobierno es que se blanqueen, como base, unos u$s 25.000 millones. Pero lo más importante es qué parte será el efectivo. Ahí calculan entre u$s 6000 millones y u$s 7000 millones, y se ilusionan con poder llegar hasta los u$s 10.000 millones, para ser un éxito rotundo.

En efectivo

El objetivo mayor es que, seguramente, todo el cash que se blanquee va a ser para que se pueda terminar invirtiendo en el mercado de capitales, por eso la importancia de las cuentas de regularización fiscal.

Las Alyc juegan ahí un rol importante, porque la mayoría seguramente optará por invertir los dólares que formalice en lugar de dejarlos en una caja de ahorro en el banco sin rendimiento alguno hasta diciembre del año que viene para que no le cobren penalidades.

Ganar 7%

Ese cash se puede invertir en título argentinos, desde acciones hasta deuda pública, que muchos no lo recomiendan por la mala experiencia que tuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri.

Sí, en cambio, privilegiarán los fondos de deuda corporativa, que rinden un 7% anual en dólares, lo que es mucho si se compara a tener la plata en el exterior sin rendimiento alguno.

Quien deba regularizar sólo bienes en el país, sin incluir cash ni en la Argentina ni en el exterior, puede pagar la multa en pesos al tipo de cambio oficial del Banco Nación.

Ganar con la brecha

Por lo tanto, se puede ganar el 45% de la brecha cambiaria al vender dólares a través del MEP, contado con liquidación o blue, comprar Lecap a septiembre y pagar el blanqueo el último día.

"Se te derrumba el costo del blanqueo de capitales de esta manera. Fijaste brecha al 45%, te capitalizas al 4,5% por mes y en septiembre al pagar bajaste 75% el costo del impuesto y el anticipo. Una locura", advierten en las mesas.