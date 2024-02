Bitcoin: por qué el mercado espera un ciclo alcista e intenso, pero corto

Sube, sube, no para de subir. Bitcoin tocó este miércoles su valor máximo desde 2021, al rozar los u$s 64.000, para luego retroceder a los u$s 61.000. Así, registró un avance diario de casi 6% y una ganancia mensual de 45%. La mayor criptomoneda del mundo está entrando en un ciclo alcista, en el que promete dejar atrás su último récord de u$s 69.000, alcanzado en noviembre de 2021.

¿Cuáles son los motivos que impulsan esta suba?

En primer lugar, la apuesta de grandes jugadores tradicionales de las finanzas por la moneda digital. Tras el lanzamiento en enero de los primeros Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) de Bitcoin, fluyen grandes sumas de dinero hacia Bitcoin, un activo financiero que es visto como refugio de valor.

Pero ese no es el único factor que entusiasma a los inversores. Con la proximidad del halving, que sería a finales de abril, los analistas creen que habrá un aumento de la cotización de la cripto, como en ciclos previos. El proceso reducirá a la mitad la recompensa para los mineros y debería generar una recuperación en los precios del activo, lo que podría permitir la búsqueda de nuevos máximos históricos este año.

"Lo que suceda con su precio puede ser una combinación de varios factores: la reciente aprobación de los ETF de Bitcoin en los Estados Unidos, y la creciente demanda de nuevos actores institucionales que se suman al sistema, grandes ballenas "tradeando" posiciones de Bitcoin, el próximo halving", afirma Julián Colombo, CEO de Bitso.

La nueva oferta de criptomonedas por parte de los mineros está quedando rezagada frente a la creciente demanda. Los nueve ETFs absorbieron más de 300.000 Bitcoins desde que fueron lanzados, es decir, siete veces más de la cantidad de nuevas monedas minadas desde el 11 de enero. Ese factor podría pronunciarse tras el halving, cuando la oferta de Bitcoin se reduzca a la mitad.

Cómo será el ciclo alcista

El FOMO (miedo a quedarse afuera del ciclo alcista) alimenta a la cripto, que ya alcanzó el décimo lugar entre los activos financieros con más capitalización de mercado del mundo.

Sebastián Serrano, CEO de Ripio, apuesta por un ciclo alcista intenso, pero corto. "En todos los ciclos anteriores, la demanda comenzó a aumentar meses después del halving, pero ahora estamos observando una mayor actividad antes del halving, y esto se anticipó con la aprobación de los ETFs. Analizando este contexto, es muy probable que sea un ciclo intenso, pero tal vez más corto", asegura.

Colombo coincide con una mirada optimista hacia adelante. "La fuerte suba de bitcoin del último tiempo generó expectativas positivas de un nuevo verano cripto, con una recuperación de los precios", afirma. "Desde Bitso estamos muy confiados que la adopción masiva del Bitcoin como la criptomoneda de mayor capitalización va a continuar haciendo que el precio a largo plazo vaya al alza", agrega.

Impacto en otras cripto

El furor por Bitcoin también está impulsando a otras criptomonedas. Los inversores olvidan el largo cripto invierno y apuestan por Ethereum, que ayer superó los u$s 3400, su máxima cotización desde 2021.

Los inversores de Ethereum también apuestan a que la SEC de Estados Unidos apruebe el lanzamiento de ETFs de esa criptomoneda, en una decisión que podría conocerse en mayo. Si eso sucede, se espera una suba pronunciada de su cotización, que en los últimos doce meses trepó 100%.

Otra cripto que se vería beneficiada es Solana, que ayer alcanzó los u$s 111.