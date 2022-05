Nuevos billetes: el curioso dato sobre el "impostor" que se coló entre los próceres

Tras haberlo anunciado en más de una oportunidad el año pasado, el Gobierno pudo finalmente presentar la nueva familia de billetes. Pese a las críticas por la negativa a emitir un billete de mayor denominación, el oficialismo dio a conocer los nuevos diseños, que incorporarán nuevamente las figuras de los próceres nacionales.

Pero el homenaje no será completo. No solo por el hecho de que, para cuando los nuevos billetes lleguen a las calles, dentro de seis meses, ya tendrán un valor significativamente menor. Sino también porque entre las flamantes figuras aparece un "impostor".

Nuevos billetes: cuánto se gastó de más por no hacer uno de $ 5000

Nuevos billetes sin animales: ninguno superará u$s 5 de valor y otros datos que nadie cuenta



Al lado de Juana Azurduy puede verse, en los nuevos billetes de $ 200 , la figura de Martín Miguel de Güemes. La aparición del "general gaucho" salteño en los billetes había sido adelantada hace casi un año por el presidente Alberto Fernández, al participar de un homenaje que se realizó en Salta por el 200° aniversario de su muerte.



El problema es que el rostro que figura en el nuevo billete de $ 200 no es el de Güemes. Se lo confirmó a El Cronista el mismísimo Martín Güemes, un descendiente directo del prócer y actual Secretario de Modernización de la Provincia de Salta.

"Güemes no se retrató. En esa época no había tantos pintores, y además él era una persona de una actividad muy intensa; no tenía tiempo para posar para perpetuarse en una pintura", reconoció.

El historiador Daniel Balmaceda corrobora que no hay retratos de Martín Miguel de Güemes. "Murió en 1821 sin que se le hiciera retrato alguno", ratifica.

¿Quién es, entonces, el "impostor" que se coló entre los próceres? En realidad, el rostro que figura en los flamantes billetes, que equivalen a menos de un dólar al tipo de cambio paralelo , es una recreación de lo que se cree fue el rostro de Güemes.

¿Con más de 10.000% de inflación es hora de sumarle o restarle ceros al peso?



Nuevos billetes: una 'ilusión monetaria' y una oportunidad perdida para los contadores



LA CITY TODOS LOS JUEVES Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

"Había un paisano que conoció a Güemes y que dijo que un descendiente directo era muy parecido. Ese fue el que posó", dice Balmaceda.

Se cree que, para reconstruir el rostro de Güemes, el pintor francés Ernst Charton, quien se presume que fue el primero en pintar su retrato, se basó en los hijos del salteño, Martín del Milagro Güemes Puch y Luis Güemes Puch.

También se dice que usó como modelo a Carlos Murúa Figueroa, sobrino nieto del prócer y de quién se decía que era una fiel imagen del propio Martín Miguel Güemes. Carlos Murúa Figueroa, por lo tanto, bien podría ser quien acompaña a Juana Azurduy en los flamantes billetes de $ 200 .

DE INCÓGNITA A NFT

Aunque Martín Miguel de Güemes no fue retratado en vida, sí podría lograr el milagro de que su imagen sea reconstruida 200 años después: según anticipó Martín Güemes, podría convertirse en el primer prócer argentino en tener su rostro tokenizado .