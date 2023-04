A la espera del nuevo dólar agro, el Banco Central sigue la racha vendedora

El Banco Central sigue con su racha vendedora de dólares en en el mercado oficial de cambios, mientras se espera el inminente anuncio oficial por parte del Ministerio de Economía sobre el nuevo esquema cambiario para el sector del agro, con el que se buscará incentivar las liquidaciones de divisas.

La autoridad monetaria obtuvo este martes un saldo negativo de casi u$s 50 millones tras su intervención cambiaria. De esta manera, acumuló ventas netas por alrededor de u$s 310 millones en las dos primeras ruedas del mes. En el año, el rojo asciende a más de u$s 3300 millones.

Los exportadores esperan el lanzamiento del nuevo "dólar agro", cuyo anuncio oficial se realizará mañana y empezará a aplicar a partir de la próxima semana. El esquema contempla una cotización de $ 300, muy por encima de los $ 210 que obtienen actualmente los exportadores al liquidar su ventas.



El Gobierno apunta a revertir mediante el tipo de cambio diferencial para los agroexportadores la dinámica negativa que muestra el Central desde el inicio del año en sus intervenciones cambiarias, la cual dejó una pérdida de reservas de más de u$s 2900 millones en el primer trimestre y forzó la decisión de implementar el "dólar agro".

En cuanto al tipo de cambio, la autoridad monetaria dispuso otro incremento de 41 centavos para el mayorista, que finalizó la jornada de este martes en $ 210,78. De esta manera, mantuvo el ritmo de devaluación diaria que ha estado realizando en las últimas jornadas.

Entre las cotizaciones alternativas del dólar, el MEP a través del GD30 y el CCL mediante el Cedear "KO" avanzaron 1,4% y 0,8% para ubicarse por encima de los $ 402 y $ 409, respectivamente. El blue, en tanto, operó estable en $ 388 para la compra y $ 392 para la venta en las cuevas del centro de Buenos Aires.