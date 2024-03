BCRA adjudicó u$s 301 millones del Bopreal 3 y llamará a nuevas licitaciones

El Banco Central adjudicó u$s 301 millones en la última licitación de Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) y acumula u$s 792 millones de la tercera serie de estos títulos, cuyo tope es de u$s 3000 millones. Por lo tanto, llamará a nuevas subastas hasta completar el monto total.

"Los bonos de la Serie 3 están habilitados para su transferencia y negociación en el mercado secundario, devengan intereses a una tasa de 3% nominal anual y amortizan en tres cuotas trimestrales, desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026", detalló la entidad.

Nueva tasa de plazo fijo del BCRA: a cuánto quiere llevarla Milei El Central destacó que las próximas licitaciones de la Serie 3 serán abiertas a todos los importadores con deudas por importación de bienes y servicios al 12 de diciembre de 2023, hayan o no inscripto los saldos pendientes de pago en el padrón de deudas comerciales con proveedores del exterior.

"En caso de que la demanda por la Serie 3 en alguna licitación supere el monto máximo de emisión, el mecanismo de adjudicación será a prorrata de los montos demandados", aclaró.

La entidad detalló que la decisión de apertura se debe a la desaceleración en la demanda de los importadores con deudas remanentes (luego de sustraer, de corresponder, la participación en los otros instrumentos disponibles) registradas en el padrón mencionado.

Bonos y acciones



Los bonos soberanos en dólares bajo legislación extranjera registraron nuevas caídas de forma generalizada. Las bajas fueron lideradas por los títulos que vencen en 2038 y 2041, que retrocedieron 0,8%, mientras el riesgo país avanzó 22 puntos básicos para situarse en 1643 unidades.

En renta variable, los bancos registraron más ganancias tras presentar balances trimestrales. Las subas de las acciones del panel líder fueron encabezadas por Ternium (6,1%), pero se destacaron los bancos BBVA (5%) y Supervielle (0,5%). La mayoría de las acciones cayó y el S&P Merval cedió 0,5 por ciento.

Las acciones argentinas también operaron principalmente en baja en el mercado de Wall Street. Sin embargo, Despegar repuntó 9%, seguido por los bancos BBVA (5%) y Supervielle (4,1%). Las principales bajas se registraron en los pales de Pampa Energía (-6%), Telecom (-4,4%) y Transportadora de Gas del Sur (-3,7%).