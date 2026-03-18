La organización no gubernamental Lógica, que impulsa la adhesión de las provincias al Régimen de Transparencia Fiscal, lanzó este miércoles este nuevo spot sobre el impacto de los impuestos en el costo del financiamiento y del crédito. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). El spot se enmarca en el reclamo que las asociaciones vienen realizando sobre el cobro excesivo que hacen algunas provincias en Ingresos Brutos y la aplicación en municipios de tasas municipales. En el video, Tano Pasman pide junto a su nieto un préstamo prendario para comprarse un auto y se sorprende por el costo del financiamiento. “¿Sabías que hasta un 60% de la tasa de interés son impuestos?“, posteó Lógica en sus redes sociales, instando a los gobernadores a informar a los usuarios el detalle de los impuestos en los productos y servicios que contratan. El Régimen de Transparencia Fiscal entró en vigencia el pasado 1° de enero, tras la implementación de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA). Obliga a las grandes empresas a discriminar en sus facturas el IVA y otros impuestos nacionales indirectos que inciden en los precios que pagan los consumidores finales. La norma contempla que el resto del universo de los responsables inscriptos en IVA podrán sumarse al régimen de transparencia fiscal de forma opcional hasta el 31 de marzo de 2025 y obligatoriamente a partir del 1° de abril. Todos los comprobantes deberán tener una línea en donde se detalle el monto correspondiente al impuesto al valor agregado y, cuando sean emitidos por una empresa grande, también indicarán los impuestos internos que incidan en el precio final que paga el consumidor.