Cuando se posee una cuenta bancaria, es necesario estar atento a no infringir alguna regla que pueda provocar el bloqueo de la cuenta o directamente su cierre.

Muchas veces por falta de información, el usuario termina viviendo una mala experiencia o perdiendo horas al teléfono o en la sucursal del banco para obtener una respuesta.

Sin embargo, en los últimos años los organismos de control han empezado a exigir a las empresas nuevos mecanismos para facilitar estas operaciones.

En qué caso el banco puede cerrar mi cuenta

De acuerdo a la normativa del BCRA, un banco puede proceder al cierre de la caja de ahorro del cliente en caso de no haber registrado movimientos o saldo por 730 días corridos.

No obstante, antes de proceder a su cierre, deberá avisarle en un plazo no inferior a 30 días corridos para que optes por mantener o no su caja de ahorro.

Más allá del límite temporal, lo cierto es que una cuenta que no se usa sigue generando gastos en concepto de mantenimiento de servicio, salvo que se trate de una cuenta sueldo. Por ello, si no se opera con ella, lo mejor es darla de baja.

Según la normativa del BCRA, los clientes de los bancos argentinos pueden dar de baja sus cajas de ahorro y cuentas corrientes directamente desde su homebanking (o en cualquier sucursal, aunque no sea aquella donde se abrió la cuenta).

Cómo cerrar una cuenta bancaria

Lo primero que hay que tener a mano para avanzar en la operación son las claves necesarias para ingresar a la aplicación del banco con el que uno opera y validar la identidad.

Luego, si bien la interfaz del homebanking varía según la entidad, generalmente se puede accesar a través de la opción de Cuentas, en el apartado "Más opciones" u "Otras operaciones".

Atención tarjetas de crédito y débito: el banco podrá bloquearte la cuenta si no cumplís con este requisito

Allí uno podrá encontrasrse con dos alternativas: "Dar de baja" o "Solicitar cierre de cuenta". Se selecciona la que corresponda y a continuación el sistema preguntará el motivo de la baja. En general habrá una serie de opciones para elegir y también un campo abierto para dejar algún mensaje o comentario.

La solicitud será procesada y en un máximo de 48 a 72 horas hábiles se deberá recibir una respuesta sobre el pedido de cancelar la cuenta bancaria por Internet.

Los bancos no pueden cobrar ningún tipo de comisión o cargo desde la fecha en la que fue presentada la solicitud.

Otra cosa que el banco no puede hacer es, en caso de que se registren deudas, exigir su cancelación como condición para revocar o rescindir el servicio. Así, por ejemplo, si se tuvieran cuotas pendientes de la tarjeta de crédito, se podrá seguir abonando con el resumen yendo a una sucursal.

¿Se debe dar de baja una cuenta en el caso de renunciar a un trabajo o ser despedido?

Las personas son dueñas de las cuentas sueldo por más que hayan sido abiertas por el empleador. Esto significa que una vez finalizado el contrato laboral, se podrá seguir usando la cuenta como una caja de ahorro sin inconvenientes.

En caso de que no se quiera continuar manteniendo esa cuenta bancaria es recomendable gestionar la baja. Ocurre que, luego de tres meses, esta tendrá un costo, ya que se extinguirá el convenio que bonificaba los gastos de mantenimiento.

Sin estar al tanto de esto, muchas personas no piden anular la cuenta y meses después se encuentran con que tienen una deuda con la entidad por no haber pagado las tarifas correspondientes.